Творці спеціального епізоду про чарівника Гаррі Поттера опублікували перше офіційне фото з фільму. Кадр швидко розлетівся мережею та підкорив серця шанувальників франшизи.

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На світлині зображені головні герої фільму – Гаррі, Рон і Герміона, ролі яких виконують Деніел Редкліфф, Руперт Грінт та Емма Вотсон. Вони дружньо сидять за столом, ймовірно, у Гоґвортсі, та щось обговорюють.



Офіційний кадр зі спецепізоду "Гаррі Поттера" / Фото з твітера HBO Max

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