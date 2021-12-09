Создатели специального эпизода о волшебнике Гарри Поттере опубликовали первое официальное фото из фильма. Кадр быстро разлетелся по сети и покорил сердца поклонников франшизы.

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На фотографии изображены главные герои фильма – Гарри, Рон и Гермиона, роли которых исполняют Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон. Они дружески сидят за столом, вероятно, в Хогвартсе, и что-то обсуждают.



Официальный кадр из спецэпизода "Гарри Поттера" / Фото из твитера HBO Max

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