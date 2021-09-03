Режиссером картины стал Роланд Эммерих, постановщик таких фильмов: "День независимости" (1996 год), "Послезавтра" (2004 год) и другие.

Интересно Розамунд Пайк в трейлере фэнтезийного сериала "Колесо времени" – смотрите зрелищное видео

Чем удивил трейлер фильма "Падение Луны"

С трейлера нового проекта Эммериха становится известно о надвигающемся ужасном катаклизме. По непонятным причинам Луна сходит с Орбиты и начинает двигаться в сторону Земли. Столкновение со спутником уничтожит планету, поэтому люди всяким образом попытаются предотвратить это. Человечество оказывается в руках Джо Фоулера – бывшей астронавтки NASA. Ее в фильме сыграла лауреат Оскара Хэлли Берри. Она вместе с другим астронавтом Брайаном Харпером отправится в космос и поймет, что почти ничего не знала о Луне.

Трейлер картины также демонстрирует впечатляющие спецэффекты.

Кто в ролях

Ключевые мужские роли в картине исполнили:

Патрик Уилсон ("Призрак оперы", "Астрал")

("Призрак оперы", "Астрал") Джон Брэдли-Уэст ("Игра престолов", "Борджиа").

В актерский состав ленты вошли также:

Майкл Пенья;

Чарли Пламмер;

Келли Юй;

Эме Иквоако;

Каролина Бартчак;

Дональд Сазерленд.

Сценарий "Падения Луны" написал сам режиссер Эммерих вместе с Харальдом Клозером и Спенсером Коэном.

"Падение Луны" 2022: смотрите трейлер

Читайте еще Джеймс Бонд в финальном трейлере фильма "007: не время умирать" – постеры и реакция соцсети

Что еще известно о фильме "Падение Луны"