Режисером картини став Роланд Еммеріх, постановник таких фільмів: "День незалежності" (1996 рік), "Післязавтра" (2004 рік) та інші.

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Чим здивував трейлер фільму "Падіння Місяця"

З трейлеру нового проєкту Еммеріха стає зрозуміло про насування жахливого катаклізму. З незрозумілих причин Місяць сходить з Орбіти і починає рухатися у сторону Землі. Зіткнення із супутником знищить планету, тому люди всяким чином спробують запобігти. Людство опиняється в руках Джо Фоулера – колишньої астронавтки NASA. Її у фільмі зіграла лауреатка Оскара Геллі Беррі. Вона разом з іншим астронавтом Браяном Харпером відправиться у космос і зрозуміє, що майже нічого не знала про Місяць.

Трейлер картини також демонструє вражаючі спецефекти.

Хто в ролях

Ключові чоловічі ролі у картині виконали

Патрік Вілсон ( "Привид опери", "Астрал");

( "Привид опери", "Астрал"); Джон Бредлі-Вест ( "Гра престолів", "Борджіа").

У акторський склад стрічки увійшли також:

Майкл Пенья;

Чарлі Пламмер;

Келлі Юй;

Еме Іквоако;

Кароліна Бартчак;

Дональд Сазерленд.

Сценарій "Падіння Місяця" написав сам режисер Еммеріх разом з Гаральдом Клозер і Спенсером Коеном.

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