Хэлли Берри спасает Землю от катастрофы в трейлере фильма "Падение Луны"

3 сентября 2021 , 17:00
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Источник:

ютуб IGN

Зрелищный трейлер опубликовали 2 сентября на ютуб-канале IGN. Мировая премьера фильма-катастрофы "Падение Луны" назначена на 4 февраля 2022 года.

Режиссером картины стал Роланд Эммерих, постановщик таких фильмов: "День независимости" (1996 год), "Послезавтра" (2004 год) и другие.

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Чем удивил трейлер фильма "Падение Луны"

С трейлера нового проекта Эммериха становится известно о надвигающемся ужасном катаклизме. По непонятным причинам Луна сходит с Орбиты и начинает двигаться в сторону Земли. Столкновение со спутником уничтожит планету, поэтому люди всяким образом попытаются предотвратить это. Человечество оказывается в руках Джо Фоулера – бывшей астронавтки NASA. Ее в фильме сыграла лауреат Оскара Хэлли Берри. Она вместе с другим астронавтом Брайаном Харпером отправится в космос и поймет, что почти ничего не знала о Луне.

Трейлер картины также демонстрирует впечатляющие спецэффекты.

Кто в ролях

Ключевые мужские роли в картине исполнили:

  • Патрик Уилсон ("Призрак оперы", "Астрал")
  • Джон Брэдли-Уэст ("Игра престолов", "Борджиа").

В актерский состав ленты вошли также:

  • Майкл Пенья;
  • Чарли Пламмер;
  • Келли Юй;
  • Эме Иквоако;
  • Каролина Бартчак;
  • Дональд Сазерленд.

Сценарий "Падения Луны" написал сам режиссер Эммерих вместе с Харальдом Клозером и Спенсером Коэном.

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Что еще известно о фильме "Падение Луны"

  • По жанру это научно-фантастический фильм-катастрофа и боевик;
  • Производственный процесс начался еще в 2019 году, когда было объявлено о том, что Роланд Эммерих стал режиссером фильма;
  • Бюджет ленты составляет 150 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих независимых фильмов в истории;
  • В мае 2020 года к актерскому составу присоединились Джош Гад и Хэлли Берри, а в июне – Патрик Уилсон и Чарли Пламмер. В октябре стало известно, что в картине сыграют: Стэнли Туччи, Джон Брэдли, Дональд Сазерленд и Эме Икваукор;
  • Съемки должны были начаться весной 2020 года, однако из-за пандемии изменили дату и этап съемок состоялся в октябре 2020 года.
Автор: Наталія Гулій