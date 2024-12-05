Фильм "Еретик" может стать одним из лучших в фильмографии Хью Гранта. Ленту разработали создатели триллера "Тихое место" – режиссеры и сценаристы Скоттом Бек и Брайан Вудс, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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О чем фильм "Еретик"

Лента рассказывает о милом (на первый взгляд) пожилом мужчине, мистере Риде. Однажды он открывает двери дома для двух молодых мормонских миссионерок. Сестра Пакстон и сестра Барнс с радостью заходят, ведь не против поговорить о Боге и попробовать пирог, который вроде бы печет жена хозяина.

На самом же деле оказывается, что в доме пахнет ароматическая свеча, а мистер Рид далеко не милый человек. Его дом словно лабиринт, полный жестоких ловушек, из которого практически невозможно выбраться. Миссионеркам надо не только спастись, но и сохранить свою веру.

Это довольно смелый иконоборческий фильм и с абсолютно безумным главным героем,

– прокомментировал Хью Грант.

"Еретик": смотрите трейлер онлайн

Роль Хью Гранта и как он сменил амплуа

Дебют актера состоялся в фильме "Привилегированные" (1982). После этого он пробовал себя на разных работах и совмещал их с мелкими ролями. Первую главную роль Хью Грант получил в 1988 году, когда сыграл в комедийном хорроре "Логово белого червя". Также у него была роль лорда Байрона в испанском фильме.

Впоследствии Грант и в дальнейшем играл исторических фигур, а в 32 года задумался, чтобы уйти из кино. Но наткнулся на сценарий комедии "Четыре свадьбы и одни похороны". Этот фильм стал самым кассовым в то время и принес Хью Гранту "Золотой глобус" как лучшему комедийному актеру.

После этого Хью Грант еще долго воплощал на экране романтиков: это фильмы "Девять месяцев" (1995), "Разум и чувства" (1995), "Ноттинг Хилл" (1999), "Дневник Бриджит Джонс" (2001), "Реальная любовь" (2003). В какой-то момент он застрял в этих образах.

Каждое решение, которое я тогда принимал, было, вероятно, ошибочным. После "Четырех свадеб и одних похорон" мир был у моих ног, я должен был бы принимать интересные решения и пробовать что-то другое. Вместо этого я повторялся почти 17 раз подряд. Я брался за все. И чем хуже – тем быстрее я за это брался,

– делился актер.

Со временем актера спас научно-фантастический фильм "Облачный атлас", где он продемонстрировал всю палитру умений и опыта. Также он еще два раза получал номинации на "Золотой глобус". И хоть он уже окончательно отошел от романтических комедий, актер не жалеет, что снимался там.

В фильме "Еретик" есть эстетика франшизы "Пила", "Смертельного лабиринта" и тому подобное. Лента получила высокие оценки от критиков и зрителей. Она понравится любителям интеллектуальных хорроров, где жутко становится от самых деталей.