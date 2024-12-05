Фільм "Єретик" може стати одним із найкращих у фільмографії Г'ю Ґранта. Стрічку розробили творці трилеру "Тихе місце" – режисери й сценаристи Скоттом Бек і Браян Вудс, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Про що фільм "Єретик"

Стрічка розповідає про милого (на перший погляд) літнього чоловіка, містера Ріда. Одного разу він відкриває двері дому для двох молодих мормонських місіонерок. Сестра Пакстон і сестра Барнс з радістю заходять, адже не проти поговорити про Бога й скуштувати пиріг, який начебто пече дружина господаря.

Насправді ж виявляється, що у будинку пахне ароматична свічка, а містер Рід далеко не милий чоловік. Його дім немов лабіринт, повний жорстоких пасток, з якого практично неможливо вибратися. Місіонеркам треба не тільки врятуватися, але й зберегти свою віру.

Це доволі сміливий іконоборчий фільм і з абсолютно шаленим головним героєм,

– прокоментував Г'ю Ґрант.

"Єретик": дивіться трейлер онлайн

Роль Г'ю Ґранта і як він змінив амплуа

Дебют актора відбувся у фільмі "Привілейовані" (1982). Після цього він пробував себе на різних роботах та поєднував їх з дрібними ролями. Першу головну роль Г'ю Ґрант отримав у 1988 році, коли зіграв у комедійному горорі "Лігво білого хробака". Також у нього була роль лорда Байрона в іспанському фільмі.

Згодом Ґрант і надалі грав історичних постатей, а у 32 роки задумався, щоб піти з кіно. Але натрапив на сценарій комедії "Чотири весілля та один похорон". Цей фільм став найкасовішим на той час і приніс Г'ю Ґранту "Золотий глобус" як найкращому комедійному актору.

Після цього Г'ю Ґрант ще довго втілював на екрані романтиків: це фільми "Дев’ять місяців" (1995), "Розум і почуття" (1995), "Ноттінг Хілл" (1999), "Щоденник Бріджит Джонс" (2001), "Реальна любов" (2003). У якийсь момент він застряг у цих образах.

Кожне рішення, яке я тоді приймав, було, ймовірно, помилковим. Після "Чотирьох весіль і одного похорону" світ був біля моїх ніг, я мав би приймати цікаві рішення і пробувати щось інше. Натомість я повторювався майже 17 разів поспіль. Я брався за все. І чим гірше – тим швидше я за це брався,

– ділився актор.

З часом актора врятував науково-фантастичний фільм "Хмарний атлас", де він продемонстрував всю палітру вмінь і досвіду. Також він ще два рази отримував номінації на "Золотий глобус". І хоч він вже остаточно відійшов від романтичних комедій, актор не шкодує, що знімався там.

У фільмі "Єретик" є естетика франшизи "Пила", "Смертельного лабіринту" тощо. Стрічка отримала високі оцінки від критиків та глядачів. Вона сподобається любителям інтелектуальних горорів, де моторошно стає від самих деталей.