Продюсером фильма стал Мартин Скорсезе – давний коллаборационист Пола Шредера, который является автором сценариев к культовым фильмам Скорсезе "Таксист", "Бешеный бык", "Последнее искушение Христа". Об этом сообщает дистрибьютор фильма "Вольга Украина".
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В режиссерском послужном списке Шредера:
- "Американский жиголо"
- "Люди-кошки"
- "Дневник пастыря" с Итаном Хоуком, за который Пол Шредер был номинирован на Оскар за оригинальный сценарий.
Чем интересен триллер
Уильям Телль – профессиональный игрок в покер, холодная выдержка которого не позволяет ему лишний раз рисковать. Он держится на среднем уровне в мире малых ставок, каждый раз вставая из-за стола победителем. Для него покер – это скорее профессия, позволяющая жить в постоянных переездах и избегать как лишнего внимания, так и людей в целом.
Оскар Айзек / Фото пресс-службы "Вольга Украина"
У него есть рутина, которой он свято придерживается. И тайны, которые он хранит. Но, конечно, такое существование не может быть вечным. Уильям встречает очаровательную Ла Линду, агента в мире покера, которая не может понять, как такой игрок до сих пор не играет в лучших денежных турнирах, и молодого кирка, с отцом которого связана прошлая жизнь Уильяма. А что хуже всего – в одном из отелей он встречает военного, по воле которого в свое время отсидел в тюрьме 8,5 лет и рутинной жизни Телля, безусловно, приходит конец.
Оскар Айзек / Фото пресс-службы "Вольга Украина"
Актеры и роли
- Роль загадочного покерного профи Уильяма Телла досталась Оскару Айзеку – звезде "Дюны", "Из машины", трилогии "Звездные войны".
- На роль загадочного мужчины из прошлого Уильяма Телля был приглашен трижды номинант на премию Оскар и давний коллаборационист Пола Шредера – Уиллем Дефо ("Маяк", "Аквамен", "Последнее искушение Христа").
- Корка, молодого протеже главного героя, сыграл Тай Шеридан из блокбастера "Последнему игроку приготовится", артхитов "Мад" и "Древо жизни".
- А на роль покерного агента Ла Линды была приглашена комедиантка Тиффани Хеддиш ("Гламурный бизнес", "Королевы криминала", "Улетные девочки").
Тиффани Хеддиш и Оскар Айзек / Фото пресс-службы "Вольга Украина"
Мировая премьера
"Холодный расчет" был представлен в основной программе кинофестиваля в Венеции, где получил множество положительных отзывов за разумное использование покера, новую американскую трагедию и сильную игру Оскара Айзека.
Отзывы на фильм мировых изданий
- В Washington Post говорят, что "Оскар Айзек представил удивительное изображение последней версии любимого кинематографического аватара Шредера: профессионального игрока в покер, что борется с мучительным прошлым, преисполненным чувством вины";
- Vanity Fair отмечает: "Холодный расчет" выводит на первый план подтекст сломанных жизней американцев. После просмотра фильма вы не сможете перестать думать о нем";
- В Collider уверяют, что "в последнем произведении Шредера весь мир – тюрьма, и лучшее, на что мы можем надеяться, – это то, как мы проведем это время";
- The Guardian поделились своими мыслями по касту: "В более раннюю эпоху роль Уильяма Тилля мог играть Хамфри Богарт или "ледяной" Ален Делон. Но в наше время это Оскар Айзек – игрок в покер с пустым взглядом".
Премьера в Украине
Триллер Пола Шредера "Холодный расчет" с Оскаром Айзеком в главной роли – с 23 сентября в украинских кинотеатрах.
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