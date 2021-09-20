Продюсером фільму став Мартін Скорсезе – давній колаборант Пола Шредера, який є автором сценаріїв до культових фільмів Скорсезе "Таксист", "Скажений бик", "Остання спокуса Христа". Про це повідомляє дистриб’ютор фільму "Вольга Україна".

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У режисерському послужному списку Шредера:

"Американський жиголо"

"Люди-кішки"

"Щоденник пастиря" з Ітаном Хоуком, за який Пол Шредер був номінований на Оскар за оригінальний сценарій.

Чим цікавий трилер

Вільям Телль – професійний гравець в покер, холодна витримка якого не дозволяє йому зайвий раз ризикувати. Він тримається на середньому рівні у світі малих ставок, кожний раз встаючи з-за столу переможцем. Для нього покер – це скоріше професія, що дозволяє жити в постійних переїздах і уникати як зайвої уваги, так і людей загалом.



Оскар Айзек / Фото пресслужби "Вольга Україна"

У нього є рутина, якої він свято дотримується. І таємниці, які він зберігає. Але, звичайно, таке існування не може бути вічним. Вільям зустрічає чарівну Ла Лінду, агента у світі покеру, яка не може зрозуміти як такий гравець досі не грає в найкращих грошових турнірах, і молодого Кірка, з батьком якого пов'язане минуле життя Вільяма. А що найгірше – в одному з готелів він зустрічає військового, з волі якого свого часу відсидів у в'язниці 8,5 років і рутинному життю Телля, безумовно, приходить кінець.



Оскар Айзек / Фото пресслужби "Вольга Україна"

Актори та ролі

Роль загадкового покерного профі Вільяма Телла дісталася Оскару Айзеку – зірці "Дюни", "З машини", трилогії "Зоряні війни".

– зірці "Дюни", "З машини", трилогії "Зоряні війни". На роль загадкового чоловіка з минулого Вільяма Телля був запрошений тричі номінант на премію Оскар і давній колаборант Пола Шредера – Віллем Дефо ("Маяк", "Аквамен", "Остання спокуса Христа").

("Маяк", "Аквамен", "Остання спокуса Христа"). Кірка , молодого протеже головного героя, зіграв Тай Шерідан з блокбастера "Останньому гравцеві приготується", артхітів "Мад" та "Древо життя".

, молодого протеже головного героя, зіграв Тай Шерідан з блокбастера "Останньому гравцеві приготується", артхітів "Мад" та "Древо життя". А на роль покерного агента Ла Лінди була запрошена комедіантка Тіффані Хеддіш ("Гламурний бізнес", "Королеви криміналу", "Ульотні дівчата").



Тіффані Хеддіш та Оскар Айзек / Фото пресслужби "Вольга Україна"

До слова, Шерідан та Айзек вже зустрічалися разом у комікс-блокбастер "Люди Ікс: Апокаліпсис", саме тоді Айзек та Дефо грали разом у картині "Ван Гог: На порозі вічності".

Світова прем’єра

"Холодний розрахунок" був представлений в основній програмі кінофестивалю у Венеції, де отримав безліч позитивних відгуків за доречне використання покеру, нову американську трагедію і сильну гру Оскара Айзека.

Відгуки на фільм світових видань

У Washington Post говорять, що "Оскар Айзек представив дивовижне зображення останньої версії улюбленого кінематографічного аватара Шредера: професійного гравця в покер, що бореться з болісним минулим, сповненим почуттям провини";

говорять, що "Оскар Айзек представив дивовижне зображення останньої версії улюбленого кінематографічного аватара Шредера: професійного гравця в покер, що бореться з болісним минулим, сповненим почуттям провини"; Vanity Fair наголошує: "Холодний розрахунок" виводить на перший план підтекст зламаних життів американців. Після перегляду фільму ви не зможете перестати думати про нього";

наголошує: "Холодний розрахунок" виводить на перший план підтекст зламаних життів американців. Після перегляду фільму ви не зможете перестати думати про нього"; У Collider запевняють, що "в останньому творі Шредера весь світ – в'язниця, і краще, на що ми можемо сподіватися, – це те, як ми проведемо цей час";

запевняють, що "в останньому творі Шредера весь світ – в'язниця, і краще, на що ми можемо сподіватися, – це те, як ми проведемо цей час"; The Guardian поділилися своїми думками щодо касту: "У більш ранню епоху роль Вільяма Тілля міг грати Гамфрі Боґарт або "крижаний" Ален Делон. Але в наш час це Оскар Айзек – гравець у покер з пустим поглядом".

Прем’єра в Україні

Трилер Пола Шредера "Холодний розрахунок" з Оскаром Айзеком у головній ролі – з 23 вересня в українських кінотеатрах.

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