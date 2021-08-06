Режиссером стал Джо Карнаган ("Команда "А"), который также писал сценарий экшена, вместе с Куртом МакЛеодом.

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Сюжет фильма

Аферист Тедди Мурретто (Фрэнк Грилло), которого преследует киллер Боб Отток (Джерард Батлер), нападает на новичка женщину-полисмена, чтобы его посадили за решетку, чтобы там найти убежище от неминуемой опасности. Ему больше некуда бежать. Однако участок полиции в маленьком городке становится полем боя для профессионального убийцы и полисмена, которая только вышла на работу.

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Актерский состав