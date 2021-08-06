Режисером став Джо Карнаган ("Команда "А"), який також писав сценарій екшену, разом з Куртом МакЛеодом.

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Сюжет фільму

Аферист Тедді Мурретто (Френк Ґрілло), якого переслідує кілер Боб Віддік (Джерард Батлер), нападає на новачка жінку-полісменку, щоб його посадили за ґрати, щоб там знайти притулок від неминучої небезпеки. Йому більше немає куди тікати. Однак, дільниця поліції у маленькому містечку стає полем бою для професійного вбивці та полісменки, яка тільки вийшла на роботу.

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