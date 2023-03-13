Фильм "Блондинка" рассказывает о жизни Мэрилин Монро, сообщает 24 Канал. Раньше главная героиня Ана де Армас рассказала интересные детали подготовки к съемкам.
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Звание худшего актера досталось Джареду Лето за роль в "Морбиусе".
А награду за самую плохую женскую роль организаторы "Золотой малины" оставили себе, ведь после скандала с номинацией 12-летней актрисы Райан Киры Армстронг сменили правила проведения премии.
В то же время худшая женская роль второго плана досталась Адрие Архони за игру в "Морбиусе". В аналогичной номинации среди мужчин антипремию забрал Том Хэнкс за роль фильма "Элвис".
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Худшим режиссером были признаны Machine Gun Kelly и Мод Сан. Приз за возобновление репутации отдали Колину Фарреллу за "Банши Инишинина".
К слову, в ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии Оскар-2023. Больше всего статуэток в этом году получила лента "Все всегда и одновременно" :
- "Самый лучший фильм",
- "Лучшая актриса",
- "Лучшая мужская роль второго плана",
- "Лучшая женская роль второго плана",
- "Лучший режиссер",
- "Лучший оригинальный сценарий",
- "Лучший монтаж фильма".
Отметим, что проходила уже 95-я церемония награждения Оскара-2023. Кто стал лауреатом самой престижной кинопремии Голливуда – узнайте в нашей статье.