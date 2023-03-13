Фільм "Білявка" розповідає про життя Мерилін Монро, повідомляє 24 Канал. Раніше головна героїня Ана де Армас розповіла цікаві деталі підготовки до зйомок.

До теми Переможці Оскара-2023: усі лауреати найголовнішої кінопремії Голлівуду

Звання найгіршого актора дісталося Джареду Лето за роль у "Морбіусі".

А нагороду за найгіршу жіночу роль організатори "Золотої малини" залишили собі, адже після скандалу з номінацією 12-річної актриси Райан Кіри Армстронг змінили правила проведення премії.

Водночас найгірша жіноча роль другого плану дісталася Адріє Архоні за гру в "Морбіусі". В аналогічній номінації серед чоловіків антипремію забрав Том Хенкс за роль фільму "Елвіс".

Цікаво Ана де Армас з фільму "Білявка" приголомшила схожістю з Мерилін Монро: фотопорівняння

Найгіршим режисером були визнані Machine Gun Kelly та Мод Сан. Приз за відновлення репутації віддали Коліну Фарреллу за "Банші Інішеріна".

До слова, у ніч з 12 на 13 березня в Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії Оскар-2023. Найбільше статуеток цього року отримала стрічка "Все завжди і водночас":

"Найкращий фільм",

"Найкраща акторка",

"Найкраща чоловіча роль другого плану",

"Найкраща жіноча роль другого плану",

"Найкращий режисер",

"Найкращий оригінальний сценарій",

"Найкращий монтаж фільму".

Зазначимо, що відбувалася вже 95-та церемонія нагородження Оскара-2023. Хто став лауреатом найпрестижнішої кінопремії Голлівуду – дізнавайтеся у нашій статті.