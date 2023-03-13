"Блондинка" с Аной де Армас стала худшим фильмом года

Ежегодная антипремия "Золотая малина-2023" объявила список победителей. Худшим фильмом признали "Блондинку" с Аной де Армас, также его отметили в категории "Худший сценарий".

Фильм "Блондинка" рассказывает о жизни Мэрилин Монро, сообщает 24 Канал. Раньше главная героиня Ана де Армас рассказала интересные детали подготовки к съемкам.

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Звание худшего актера досталось Джареду Лето за роль в "Морбиусе".

А награду за самую плохую женскую роль организаторы "Золотой малины" оставили себе, ведь после скандала с номинацией 12-летней актрисы Райан Киры Армстронг сменили правила проведения премии.

В то же время худшая женская роль второго плана досталась Адрие Архони за игру в "Морбиусе". В аналогичной номинации среди мужчин антипремию забрал Том Хэнкс за роль фильма "Элвис".

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Худшим режиссером были признаны Machine Gun Kelly и Мод Сан. Приз за возобновление репутации отдали Колину Фарреллу за "Банши Инишинина".

К слову, в ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии Оскар-2023. Больше всего статуэток в этом году получила лента "Все всегда и одновременно" :

"Самый лучший фильм",

"Лучшая актриса",

"Лучшая мужская роль второго плана",

"Лучшая женская роль второго плана",

"Лучший режиссер",

"Лучший оригинальный сценарий",

"Лучший монтаж фильма".

Отметим, что проходила уже 95-я церемония награждения Оскара-2023. Кто стал лауреатом самой престижной кинопремии Голливуда – узнайте в нашей статье.