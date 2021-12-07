Проанализировав поисковые запросы, стало известно, что чаще всего искали украинцы в Google в 2021 году среди сериалов южнокорейскую ленту "Игра в кальмара". Сериал смог побить все возможные кинорекорды и получить бешеную популярность в медиасвите.

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На втором месте разместился сериал "Джинни и Джорджия" (Netflix), а на третьем – российский сериал "Жуки" 2 сезон. Отметим, что рейтинг сериалов в категории "Сериал" содержит немало российских кинолент – "Жуки", "Отпуск", "Трудные подростки", "Милиционер с Рублевки", и всего лишь 1 – украинский сериал "Папик".

Сериалы 2021 года в запросах Google среди украинцев:

Игра в кальмара Джинни и Джорджия Жуки 2 сезон Постучись в мою дверь Отпуск Атака титанов Трудные подростки 3 сезон Бриджертоны Милиционер с Рублевки Папик 2 сезон



Самые популярные сериалы 2021 года в украинском Google / 24 канал, Google

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Также запрос "Игра в кальмара" вошел в общий список топ запросов 2021 года, заняв второе место после "Евро 2020". В частности запрос сериала стал самым популярным в октябре 2021 года, опередив все остальные.



Самые популярные запросы в 2021 году в Google в Украине / 24 канал, Google

В категории телевизионных сериалов лидером стал южнокорейский драматический триллер "Игра в кальмара", а из телешоу украинцев больше всего интересовал новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк".

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Что известно о сериале "Игра в кальмара"

"Игра в кальмара" – это 9-серийный южнокорейский сериал от компании Netflix, который покорил весь мир осенью 2021 года. Премьера проекта состоялась 17 сентября, и уже за месяц сериал посмотрели более 100 миллионов зрителей. Впоследствии Netflix объявил, что сериал стал самым популярным проектом за всю историю сервиса.

Согласно сюжету, в сериале рассказывают о группе людей, которые переживают финансовые трудности. Они соглашаются принять участие в играх на выживание. Сериал поражает сногсшибательностью событий, однако направляет к темам глобального социального неравенства, насилия и жестокости общества. Сценарист и режиссер Гван Дон Хек 12 лет искал спонсора для ленты, а за основу взял популярную игру среди школьников, которая называется "Кальмар". Сейчас съемочная команда подтвердила съемки 2 сезона проекта.

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Игра в кальмара: смотреть трейлер сериала онлайн