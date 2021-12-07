Проаналізувавши пошукові запити, стало відомо, що найчастіше шукали українці в Google у 2021 році серед серіалів південнокорейську стрічку "Гра в кальмара". Серіал зміг побити усі можливі кінорекорди та здобути шалену популярність у медіасвіті.

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На другому місці розмістився серіал "Джинні й Джорджія" (Netflix), а на третьому – російський серіал "Жуки" 2 сезон. Зазначимо, що рейтинг серіалів у категорії "Серіал" містить чимало російських кінострічок – "Жуки", "Відпустка", "Важкі підлітки", "Міліціонер з Рубльовки", і всього лише 1 – український серіал "Папік".

Серіали 2021 року у запитах Google серед українців:

Гра в кальмара Джинні й Джорджія Жуки 2 сезон Постукай в мої двері Відпустка Атака титанів Важкі підлітки 3 сезон Бріджертони Міліціонер з Рубльовки Папік 2 сезон



Найпопулярніші серіали 2021 року в українському Google / 24 канал, Google

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Також запит "Гра в кальмара" увійшов у загальний список топ запитів 2021 року, посівши друге місце після "Євро 2020". Зокрема запит серіалу став найпопулярнішим у жовтні 2021 року, випередивши усі інші.



Найпопулярніші запити у 2021 році в Google в Україні / 24 канал, Google

У категорії телевізійних серіалів лідером став південнокорейський драматичний трилер "Гра в кальмара", а з телешоу українців найбільше цікавив новий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк".

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Що відомо про серіал "Гра в кальмара"

"Гра в кальмара" – це 9-серійний південнокорейський серіал від компанії Netflix, який підкорив весь світ восени 2021 року. Прем'єра проєкту відбулася 17 вересня, і вже за місяць серіал переглянуло понад 100 мільйонів глядачів. Згодом Netflix оголосив, що серіал став найпопулярнішим проєктом за всю історію сервісу.

Згідно з сюжетом, у серіалі розповідають про групу людей, які переживають фінансову скруту. Вони погоджуються взяти участь в іграх на виживання. Серіал вражає карколомністю подій, проте спрямовує до тем глобальної соціальної нерівності, насильства і жорстокості суспільства. Сценарист і режисер Гван Дон Хьок 12 років шукав спонсора для стрічки, а за основу взяв популярну гру серед школярів, яка називається "Кальмар". Наразі знімальна команда підтвердила зйомки 2 сезону проєкту.

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