"Все должны умереть" – это трудный урок, который мы усвоили благодаря сериалу "Игра престолов" и его 10 долгих сезонов. HBO опубликовали результаты голосования поклонников сериала за самые шокирующие смерти сериала – участие в голосовании приняли более 33 тысяч человек.

К теме Железная годовщина "Игры престолов": как изменились звезды главных ролей за 10 лет

Рейтинг самых неожиданных смертей в "Игре престолов"

5. Мизинец (7 сезон, 7 серия)

Человек, о котором мы думали, что он то точно доживет до конца. Мастер-манипулятор Петир "Мизинец" Бейлиш, возможно, не всегда имел лучшие намерения в отношении наших любимых персонажей, но на него все равно было так интересно смотреть. Его запутанные отношения с Сансой, которые он пытался воплотить в жизнь ради неразделенной любви к Кейтлин Старк, всегда заставляли нас поднимать брови (Серсея учила нас лучше всего!). Женщины Старк знают, как позаботиться о себе: и Санса и Арья – но это было лишь одним из многих памятных способов выживания в стае…



Эйдан Гиллен в роли Петира Бейлиша / HBO

4. Джон Сноу (5 сезон, 10 серия)

И ты, Сноу? Смерть Джона Сноу была ужасным зеркалом Неда Старка – оба мужчины погибли ради того, что считали правильным, – но, к счастью для Джона и фанатов, Мелисандра позаботилась о том, чтобы нам осталось всего несколько эпизодов сериала без героя. В сериале, где большинство смертей случаются одна за одной, зрители действительно не были уверены, как долго проживет Джон, так много раз нас захватывал дух – может на этот раз точно умрет?

3. Нед Старк (сезон 1, Серия 9)

Обезглавливание Неда Старка задало тон всей остальной части сериала как для персонажей, так и для зрителей сериала. Это смерть, на которую мы все можем указать и сказать: "Вот здесь все изменилось". Лучше всего об этом сказала Арья: "Север помнит". И мы тоже.

2. Оберин Мартелл (4 сезон, 8 серия)

Оберин появился в сериале в начале 4 сезона и быстро стал фаворитом фанатов. Мы все были на грани, когда он вызвался сразиться с Григором, что казалось невозможным, чтобы нам дали кого-то столь жизнерадостного только для того, чтобы увести его так быстро. Но это случилось – как ценный урок, который не скоро забудется для любого персонаж в пределах слышимости криков его любовницы Еллари Сенд.



Мишель Фэйрли в роли Кейтлин Старк / HBO

1. Красная свадьба (3 сезон, 9 серия)

Смерть Неда Старка, возможно, изменила все правила, но убийства Робба, Кейтлин и Талис и всех солдат старшего Старка научили нас, что правил больше и не будет. Все мы надеялись, что Робб или Кэт каким-то образом будут спасены, но этого не произошло. Красная свадьба поразила зрителей до глубины души и напомнила всем нам, что в "Игре престолов" никто не был полностью в безопасности.