"Всі повинні померти" – це важкий урок, який ми засвоїли завдяки серіалу "Гра престолів" та його 10 довгих сезонів. HBO оприлюднили результати голосування шанувальників серіалу за найбільш шокуючі смерті серіалу – участь в голосуванні взяли більше 33 тисяч людей.

До теми Залізна річниця "Гри престолів": як змінились зірки головних ролей за 10 років

Рейтинг найбільш несподіваних смертей в "Грі престолів"

5. Мізинець (7 сезон, 7 серія)

Людина, про яку ми думали, що вона ж то точно доживе до кінця. Майстер-маніпулятор Петір "Мізинець" Бейліш, можливо, не завжди мав найкращі наміри щодо наших улюблених персонажів, але на нього все одно було так цікаво дивитися. Його заплутані стосунки з Сансою, які він намагався втілити в життя заради нерозділеного кохання до Кейтлін Старк, завжди змушували нас піднімати брови (Серсея вчила нас найкраще!). Жінки Старк знають, як подбати про себе: і Санса і Ар'я – але це було лише одним з багатьох пам'ятних способів виживання у зграї…



Ейдан Гіллен у ролі Петіра Бейліша / HBO

4. Джон Сноу (5 сезон, 10 серія)

І ти, Сноу? Смерть Джона Сноу була жахливим дзеркалом Неда Старка – обидва чоловіки загинули заради того, що вважали правильним, – але, на щастя для Джона і фанатів, Мелісандра подбала про те, щоб нам залишилось всього декілька епізодів серіалу без героя. У серіалі, де більшість смертей трапляються один за одним, глядачі дійсно не були впевнені, як довго проживе Джон, так багато разів нас захоплював дух – може на цей раз точно помре?

3. Нед Старк (сезон 1, серія 9)

Обезголовлення Неда Старка задало тон всій решті частини серіалу як для персонажів, так і для глядачів серіалу. Це смерть, на яку ми всі можемо вказати і сказати: "Ось тут все змінилося". Найкраще про це сказала Ар'я: "Північ пам'ятає". І ми також.

2. Оберін Мартелл (4 сезон, 8 серія)

Оберін з'явився у серіалі на початку 4 сезони і швидко став фаворитом фанатів. Ми всі були на межі, коли він зголосився битися з Горою, що здавалося неможливим, щоб нам дали когось настільки життєрадісного тільки для того, щоб відвести його так швидко. Але це сталось – як цінний урок, який не скоро забудеться для будь-якого персонаж в межах чутності криків його коханки Еллари Сенд.



Мішель Фейрлі у ролі Кейтлін Старк / HBO

1. Червоне весілля (3 сезон, 9 серія)

Смерть Неда Старка, можливо, змінила все правила, але вбивства Робба, Кейтлін і Таліс і усіх солдатів старшого Старка навчили нас, що правил більше й не буде. Всі ми хотіли, сподіваючись, що Робб або Кет якимось чином будуть врятовані, але цього не сталося. Червоне весілля вразило глядачів до глибини душі і нагадала всім нам, що в "Грі престолів" ніхто не був повністю у безпеці.