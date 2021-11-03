Морбиус – один из самых противоречивых персонажей киновселенной Marvel и в следующем году мы увидим его собственную историю. Согласно идее Роя Томаса, Морбиус – это ученый мужчина, лауреат Нобелевской премии, страдающий смертельной болезнью крови.
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Он врач, который давно должен был умереть, однако, чтобы найти себе спасение – рискует не на шутку. После двух месяцев исчезновения он возвращается с неконтролируемой неизвестной силой: непостижимой скоростью и способностью к эхолокации. Изменился и его вид: Морбиус может перевоплощаться в вампира. Что-то внутри него желает охотиться и пить кровь. Ситуация складывается так, что полгорода хочет убить Морбиуса, а другая половина – управлять. Какова цель Морбиуса – исцелить мир или уничтожить его – узнаем после премьеры.
Я бы все отдал, чтобы спасти жизнь, и неизвестно чего от меня ждать,
– говорит Майкл Морбиус.
"Морбиус" 2021: смотрите дублированный украинский трейлер
Реакция украинских поклонников на долгожданный трейлер о Морбиусе
Украинские поклонники заинтригованы. Ведь в трейлере есть штаб-квартира Oscorp, а логотип корпорации выглядит так же, как в фильме "Новый Человек-паук" 2012 года. В видео также можно заметить отсылку к Носорогу и Черной кошке – их упомянули в газете Daily Bugle, которая теперь выглядит по-другому. В предыдущих трейлерах "Морбиуса" поклонники отмечали костюм Человека-паука из фильмов Сэма Рэйми и Стервятника из вселенной Marvel. Теперь фанаты пытаются понять, зачем в одном фильме собирать отсылки к такому количеству проектов.
- "Обожаю украинский дубляж! Спасибо за этот трейлер!";
- "Наконец, выглядит интереснее Венома!";
- "Там в газете "Дейли Бюгл" новость о "Рино" – носороге, с которым сражался паук Эндрю Гарфилда. Это типа намек, что Морбиуса и Венома в одной вселенной с пауком Гарфилда?";
- "Просто ТОП! Спасибо за украинский дубляж";
- "Граффити с Пауком Магвайром, здание Oscorp из фильмов с Гарфилдом, шутка о Веноме... Что здесь вообще происходит?";
- "Я Веном, да я шучу";
- "Целых две отсылки к Веному. Хмммм, интересное движение событий, Sony";
- "Что еще раз доказывает, что вампиры пригодны для любого жанра";
- "Веном, Спайдер, Морбиус – это будет киновселенная!";
- "Как же все фильмы старательно эту границу между героем и злодеем стирают. Кто бы ее иногда прочеркивал снова";
- "Я не имею ничего против нашего дубляжа. Но, мне кажется, надо было дать Майклу Китону тот голос, который был в фильме "Человек Паук: Возвращение домой". В общем, круто. А вот персонажу Майкла Китона, нужен другой голос. Это лично мое мнение";
- "Круто, жду".