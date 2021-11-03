Морбиус – один из самых противоречивых персонажей киновселенной Marvel и в следующем году мы увидим его собственную историю. Согласно идее Роя Томаса, Морбиус – это ученый мужчина, лауреат Нобелевской премии, страдающий смертельной болезнью крови.

Читайте также В сети появились ужасающие кадры и полноценный трейлер "Морбиуса" с Джаредом Лето

Он врач, который давно должен был умереть, однако, чтобы найти себе спасение – рискует не на шутку. После двух месяцев исчезновения он возвращается с неконтролируемой неизвестной силой: непостижимой скоростью и способностью к эхолокации. Изменился и его вид: Морбиус может перевоплощаться в вампира. Что-то внутри него желает охотиться и пить кровь. Ситуация складывается так, что полгорода хочет убить Морбиуса, а другая половина – управлять. Какова цель Морбиуса – исцелить мир или уничтожить его – узнаем после премьеры.

Я бы все отдал, чтобы спасти жизнь, и неизвестно чего от меня ждать,

– говорит Майкл Морбиус.

"Морбиус" 2021: смотрите дублированный украинский трейлер

Реакция украинских поклонников на долгожданный трейлер о Морбиусе

Украинские поклонники заинтригованы. Ведь в трейлере есть штаб-квартира Oscorp, а логотип корпорации выглядит так же, как в фильме "Новый Человек-паук" 2012 года. В видео также можно заметить отсылку к Носорогу и Черной кошке – их упомянули в газете Daily Bugle, которая теперь выглядит по-другому. В предыдущих трейлерах "Морбиуса" поклонники отмечали костюм Человека-паука из фильмов Сэма Рэйми и Стервятника из вселенной Marvel. Теперь фанаты пытаются понять, зачем в одном фильме собирать отсылки к такому количеству проектов.