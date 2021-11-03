Морбіус – один із найбільше суперечливих персонажів кіновсесвіту Marvel і наступного року ми побачимо його власну історію. Згідно з ідеєю Роя Томаса, Морбіус – це вчений чоловік, лауреат Нобелівської премії, який страждає від смертельної хвороби крові.

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Він лікар, який давно мав померти, однак, щоб знайти собі порятунок – ризикує не на жарт. Після двох місяців зникнення, він повертається з неконтрольованою невідомою силою: незбагненною швидкістю та здатністю до ехолокації. Змінився і його вигляд: Морбіус може перевтілюватися у вампіра. Щось всередині нього прагне полювати та пити кров. Ситуація складається так, що пів міста хоче вбити Морбіуса і ще пів – керувати. Яка мета Морбіуса – зцілити світ чи знищити його, – дізнаємося після прем’єри.

Я б усе віддав, щоб врятувати життя, та невідомо чого від мене чекати,

– говорить Майкл Морбіус.

"Морбіус" 2021: дивіться дубльований український трейлер

Реакція українських шанувальників на довгоочікуваний трейлер про Морбіуса

Українські шанувальники заінтриговані. Адже, у трейлері є штаб-квартира Oscorp, а логотип корпорації виглядає так само як у фільмі "Нова Людина-павук" 2012 року. У відео також можна зауважити відсилання до Носорога та Чорної кішки – їх згадали в газеті Daily Bugle, яка тепер має інший вигляд. У попередніх трейлерах "Морбіуса" шанувальники зауважували костюм Людини-павука з фільмів Сема Реймі та Стерв'ятника зі всесвіту Marvel. Тепер фанати намагаються зрозуміти, навіщо в одному фільмі збирати відсилання до такої кількості проєктів.