Морбіус – один із найбільше суперечливих персонажів кіновсесвіту Marvel і наступного року ми побачимо його власну історію. Згідно з ідеєю Роя Томаса, Морбіус – це вчений чоловік, лауреат Нобелівської премії, який страждає від смертельної хвороби крові.
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Він лікар, який давно мав померти, однак, щоб знайти собі порятунок – ризикує не на жарт. Після двох місяців зникнення, він повертається з неконтрольованою невідомою силою: незбагненною швидкістю та здатністю до ехолокації. Змінився і його вигляд: Морбіус може перевтілюватися у вампіра. Щось всередині нього прагне полювати та пити кров. Ситуація складається так, що пів міста хоче вбити Морбіуса і ще пів – керувати. Яка мета Морбіуса – зцілити світ чи знищити його, – дізнаємося після прем’єри.
Я б усе віддав, щоб врятувати життя, та невідомо чого від мене чекати,
– говорить Майкл Морбіус.
"Морбіус" 2021: дивіться дубльований український трейлер
Реакція українських шанувальників на довгоочікуваний трейлер про Морбіуса
Українські шанувальники заінтриговані. Адже, у трейлері є штаб-квартира Oscorp, а логотип корпорації виглядає так само як у фільмі "Нова Людина-павук" 2012 року. У відео також можна зауважити відсилання до Носорога та Чорної кішки – їх згадали в газеті Daily Bugle, яка тепер має інший вигляд. У попередніх трейлерах "Морбіуса" шанувальники зауважували костюм Людини-павука з фільмів Сема Реймі та Стерв'ятника зі всесвіту Marvel. Тепер фанати намагаються зрозуміти, навіщо в одному фільмі збирати відсилання до такої кількості проєктів.
- "Обожнюю український дубляж! Дякую за цей трейлер!";
- "Нарешті, виглядає цікавіше за Венома!";
- "Там в газеті "Дейлі Б'югл" новина про "Ріно" – носорога, з яким бився павук Ендрю Гарфілда. Це типу натяк, що Морбіус і Веном в одному всесвіті з павуком Гарфілда?";
- "Просто ТОП! Дякую за український дубляж";
- "Графіті з Павуком Магвайра, будівля Oscorp з фільмів з Гарфілдом, жарт про Венома... Що тут взагалі відбувається?";
- "Я Веном, та я жартую";
- "Цілих два відсилання до Венома. Хмммм, цікавий рух подій, Sony";
- "Що ще раз доводить, що вампіри придатні для будь-якого жанру";
- "Веном, Спайдер, Морбіус – оце буде кіновсесвіт!";
- "Як же всі фільми старанно цю межу між героєм і злодієм стирають. Хоч би хто її іноді прокреслював знову";
- "Я не маю нічого проти нашого дубляжу. Але, як на мене, треба було дати на Майкла Кітона той голос, який був у фільмі "Людина Павук: Повернення додому". Загалом, круто. А от на роль Майкла Кітона, потрібен інший голос. Це особисто моя думка";
- "Круто, очікую".