Когда все надоело: 5 сериалов для женской перезагрузки

Иногда нам не нужны советы психолога, марафон по саморазвитию или очередное видео "Как изменить свою жизнь за 7 дней". Нужен плед, что-нибудь вкусное и сериал, где чужие проблемы вдруг становятся гораздо интереснее собственных.

Особенно когда хочется немного романтики, красивых платьев, женской дружбы, карьерных драм и, желательно, проблем, которые можно решить за 40 минут экранного времени. 24 Канал собрал сериалы " " для тех самых вечеров, когда хочется сказать: "Сегодня я никого не спасаю. Сегодня я смотрю сериал".

"Эмили в Париже"

Позитивная Эмили Купер настолько влюблена в свою работу, что ее личная жизнь закономерно начинает рушиться. Но когда судьба дарит возможность переехать из Америки в Париж, она долго не думает.

Правда, есть одна маленькая деталь: Эмили не знает французского, у нее нет друзей, и она приходит в местный офис со своими американскими представлениями о работе. Коллеги встречают ее без особого энтузиазма, а ее яркий стиль и любовь к соцсетям быстро становятся предметом обсуждений.

"Эмили в Париже": смотреть трейлер

"Джинни и Джорджия"

Мама, дочь-подросток, младший сын и очередной переезд. Звучит как начало спокойной семейной истории, но для Джорджии спокойная жизнь – понятие довольно условное.

Она вместе с детьми переезжает в богатый пригород Массачусетса, чтобы начать все сначала. Джинни, правда, совсем не в восторге от маминой любви к новым начинаниям, ведь каждый переезд обычно означает: новую школу, новых друзей и новую порцию подростковых проблем.

Тем временем Джорджия пытается вписаться в мир, где все выглядят идеальными людьми, а за фасадами красивых домов традиционно скрывается масса секретов.

"Джинни и Джорджия": смотреть трейлер

"И просто так…"

Если вы когда-то знали, что такое "Секс в большом городе", то объяснять много не нужно.

Кэрри, Шарлотта и Миранда возвращаются, но теперь их проблемы несколько отличаются от тех, что были у них двадцать лет назад. Карьера, отношения, дружба, новые вызовы и тот самый Нью-Йорк – только героиням уже точно не двадцать.

И это, пожалуй, одна из главных прелестей сериала: героини взрослеют, но не перестают искать ответы на те самые вечные вопросы. Что делать с любовью? Как изменить жизнь? Как понять себя? И главное – что надеть на важную встречу?

"И просто так…": смотреть трейлер

"Большая маленькая ложь"

Здесь уже не обойтись без секретов, скелетов в шкафу и людей, которые очень убедительно делают вид, что в их жизни все прекрасно.

События разворачиваются в красивом прибрежном городке, где живут состоятельные семьи. На первый взгляд – идеальные дома, дети ходят в престижную школу, взрослые занимаются своими делами. Но это лишь фасад.

После конфликта между детьми начинают обостряться отношения между их родителями. Старые обиды, ревность, семейные проблемы и скрытые тайны постепенно выходят наружу.

"Большая маленькая ложь": смотреть трейлер

"Сладкие магнолии"

А здесь можно наконец-то вздохнуть с облегчением. В центре истории – три подруги, которые знают друг друга с детства и вместе проходят через все радости и катастрофы взрослой жизни. Развод, отношения, семья, карьера, новые начинания – проблем хватает всем.

Когда Мэдди переживает развод, Хелен помогает ей с юридическими вопросами, а Дана Сью поддерживает подругу по-своему. Впоследствии женщины решают объединиться и создать совместный бизнес – большой дом со спа-салоном.

Здесь много дружбы, романтики, семейных историй и того самого ощущения маленького городка, где все всех знают, но все равно есть что скрывать.

"Сладкие магнолии": смотреть трейлер

А если женские драмы – не ваш вариант, у нас есть подборка сериалов и для тех, кто больше любит приключения, криминальные истории, расследования и героев, которые постоянно попадают в неприятности.