Особенно когда хочется немного романтики, красивых платьев, женской дружбы, карьерных драм и, желательно, проблем, которые можно решить за 40 минут экранного времени. 24 Канал собрал сериалы " " для тех самых вечеров, когда хочется сказать: "Сегодня я никого не спасаю. Сегодня я смотрю сериал".

"Эмили в Париже"

Позитивная Эмили Купер настолько влюблена в свою работу, что ее личная жизнь закономерно начинает рушиться. Но когда судьба дарит возможность переехать из Америки в Париж, она долго не думает.

Правда, есть одна маленькая деталь: Эмили не знает французского, у нее нет друзей, и она приходит в местный офис со своими американскими представлениями о работе. Коллеги встречают ее без особого энтузиазма, а ее яркий стиль и любовь к соцсетям быстро становятся предметом обсуждений.

"Эмили в Париже": смотреть трейлер

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"Джинни и Джорджия"

Мама, дочь-подросток, младший сын и очередной переезд. Звучит как начало спокойной семейной истории, но для Джорджии спокойная жизнь – понятие довольно условное.

Она вместе с детьми переезжает в богатый пригород Массачусетса, чтобы начать все сначала. Джинни, правда, совсем не в восторге от маминой любви к новым начинаниям, ведь каждый переезд обычно означает: новую школу, новых друзей и новую порцию подростковых проблем.

Тем временем Джорджия пытается вписаться в мир, где все выглядят идеальными людьми, а за фасадами красивых домов традиционно скрывается масса секретов.

"Джинни и Джорджия": смотреть трейлер

"И просто так…"

Если вы когда-то знали, что такое "Секс в большом городе", то объяснять много не нужно.

Кэрри, Шарлотта и Миранда возвращаются, но теперь их проблемы несколько отличаются от тех, что были у них двадцать лет назад. Карьера, отношения, дружба, новые вызовы и тот самый Нью-Йорк – только героиням уже точно не двадцать.

И это, пожалуй, одна из главных прелестей сериала: героини взрослеют, но не перестают искать ответы на те самые вечные вопросы. Что делать с любовью? Как изменить жизнь? Как понять себя? И главное – что надеть на важную встречу?

"И просто так…": смотреть трейлер

"Большая маленькая ложь"

Здесь уже не обойтись без секретов, скелетов в шкафу и людей, которые очень убедительно делают вид, что в их жизни все прекрасно.

События разворачиваются в красивом прибрежном городке, где живут состоятельные семьи. На первый взгляд – идеальные дома, дети ходят в престижную школу, взрослые занимаются своими делами. Но это лишь фасад.

После конфликта между детьми начинают обостряться отношения между их родителями. Старые обиды, ревность, семейные проблемы и скрытые тайны постепенно выходят наружу.

"Большая маленькая ложь": смотреть трейлер

"Сладкие магнолии"

А здесь можно наконец-то вздохнуть с облегчением. В центре истории – три подруги, которые знают друг друга с детства и вместе проходят через все радости и катастрофы взрослой жизни. Развод, отношения, семья, карьера, новые начинания – проблем хватает всем.

Когда Мэдди переживает развод, Хелен помогает ей с юридическими вопросами, а Дана Сью поддерживает подругу по-своему. Впоследствии женщины решают объединиться и создать совместный бизнес – большой дом со спа-салоном.

Здесь много дружбы, романтики, семейных историй и того самого ощущения маленького городка, где все всех знают, но все равно есть что скрывать.

"Сладкие магнолии": смотреть трейлер

А если женские драмы – не ваш вариант, у нас есть подборка сериалов и для тех, кто больше любит приключения, криминальные истории, расследования и героев, которые постоянно попадают в неприятности.