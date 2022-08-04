"Быстрее пули" – эффектный экшн по сюжету которого группа наемных убийц оказывается в одном поезде с одной и той же миссией. Поэтому, чтобы добиться успеха, им придется остановить друг друга. Главные роли сыграли Брэд Питт, Сандра Буллок и Аарон Тейлор-Джонсон.

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Интервью с Дэвидом Линчем

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О работе над фильмом

Когда я познакомился с идеей фильма "Быстрее пули", то понял, что это возможность, которую не могу потерять. Меня поразило то, как смелым, оригинальным и не похожим на другие было это кино. Именно над подобными фильмами мне всегда нравилось работать.

Сочетание интересных диалогов, динамического сюжета, круто прописанных персонажей и увлекательного экшна – то, что поразит вас с первых секунд просмотра.

В остросюжетном триллере пятеро наемных убийц, связываемых одна и та же миссия, оказываются вместе в скоростном поезде. Они не понимают это странное совпадение или хитросплетенный план? Поэтому им придется выяснить это своими методами.

О вызовах и сложностях

Сегодня не так просто снять действительно оригинальный фильм – не сиквел, римейк или что-нибудь другое, а действительно самобытную историю. Тем не менее мы были готовы принять этот вызов. Я начинал свой путь с каскадерства, потом стал постановщиком трюков и хореографом, а дальше — режиссером ряда таких фильмов, как "Дедпул 2", "Атомная блондинка", "Форсаж: Гоббс и Шоу", "Джон Вик". Потому я знаю, как интересно соединить боевик с комедией, триллером или фильмом ужасов. Вся моя взрослая жизнь была связана с кино, экшном в моей ДНК. Так что я был в восторге от возможности снять что-то нетипичное, провокационное и смелое.

Когда я впервые начал думать о перспективе съемок "Быстрее пули", я понимал, что самой большой проблемой станет то, как снять полнометражный боевик в небольшой замкнутой среде.

Главным вызовом для нас было то, что все главные сюжетные действия происходят в поезде. Главным преимуществом и возможностью было то, что все ключевые сюжетные действия совершаются в поезде. Когда мы столкнулись с этим препятствием, то первое, что начали делать – думать о том, как превратить это в нашу фишку. Каким должно быть взаимодействие героев в вагоне-ресторане или тихом вагоне, где нельзя говорить или туалеты. Мы искали способы, как сделать эти сцены интересными, полными энергии, динамики и экшна и это помогло поднять кино на совершенно новый уровень.

О персонажах

Солнышко

Солнышко — искусный и опытный наемный убийца, который из-за ряда неприятных неудач совсем потерял мотивацию к делам. Согласившись в последний раз заняться "легким делом", он невольно встречает группу самых известных элитных убийц.

Когда вы помните последние роли Брэда Питта, то вряд ли вам в голову придет что-то из жанра комедии, однако Брэд очень искусный в этом образе. Ему удалось сыграть Солнышко так, что, несмотря на то, что он наемный убийца, ты волнуешься за него, болеешь и радуешься его победам.



Брэд Питт в роли Солнышка / Фото пресс-службы фильма

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Мандарин и Лимон

Близнецы Мандарин и Лимон – на самом деле не близнецы. Они совершенно разные снаружи, однако настоящие братья по оружию. Мандарин – наемный убийца в дорогом костюме, ухоженной прической и массивными золотыми украшениями. Он знает, как понравиться другим! В то же время Лимон – искренний, простодушный и иногда наивный. Он всегда в хорошем настроении. К тому же Лимон не менее талантлив убийца, чем его брат.

Их тандем – настоящая фантастика.

Мы отнеслись к подбору актеров на эту роль очень скрупулезно, потому что от этого зависело то, удастся ли изобразить этих персонажей такими, как мы стремились. Энергия и химия между Аароном Тейлором-Джонсоном и Брайаном Тайри Генри невероятны. Мы знали, что сделали верный выбор.



Брайан Тайри Генри, Аарон Тейлор-Джонсон в ролях Мандарина и Лимона / Фото пресс-службы фильма

Принц

Для Принц, молодой девушки, эта задача – сплошное развлечение. Хорошо зная, что другие судят по обложке, она умело использует это заблуждение себе на пользу. Принц знает, что ее будут недооценивать, и она также знает, что это ее преимущество. Благодаря милой внешности и нежному голосу она всегда получает то, что хочет.

Видение Джои Кинг было удивительным — эмоциональным, сатирическим, неповторимым — мы были поражены.



Джои Кинг в роли Принц / Фото пресс-службы фильма

Кимура

Токийский преступник самого низкого уровня, потерявший все. Алкоголик с вечным помутнением, не всегда понимающий, что с ним происходит. Кимура садится на скоростной поезд, чтобы отомстить неизвестному злоумышленнику за несправедливость сына и восстановить честь семьи.

Персонаж Эндрю Кодзи – сердце фильма. Бесспорно эта история в первую очередь о Солнышке, но Кимура имеет неповторимую химию. Его отношения со Старым побуждают к немалым переживаниям.



Эндрю Кодзи в роли Кимура / Фото пресс-службы фильма

Шершень

Мастерица маскировки, она остается незамеченной при выполнении любой задачи. Большинство ее жертв даже не подозревают, что находятся в опасности вплоть до последнего вздоха.

Обещаю, она вас поразит!

Волк

Известный во всем мире певец Bad Bunny. Смелый и неустанный, Волк пойдет на все, чтобы отомстить своему главному врагу – Сонечку.

Сначала я видел Волка в качестве старца, убийцы-мастера, который все видел, всего добился, а потом появился Bad Bunny. Его трудолюбие не знало предела, он все время тренировался, репетировал и делал это с невероятным энтузиазмом и страстью.

Когда-то Волк был безумно влюблен, но потерял свою любовь из-за Солнышка и теперь стремится отомстить. Однако Солнышко вообще не понимает, что происходит и почему Волк так сильно его ненавидит. Их противостояние так живо и наполнено.

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