"Швидкісний поїзд" – ефектний екшн за сюжетом якого група найманих вбивць опиняються в одному поїзді з однією і тією ж самою місією. Тож щоб досягти успіху, їм доведеться зупинити один одного. Головні ролі зіграли Бред Пітт, Сандра Буллок та Аарон Тейлор-Джонсон.

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Обережно! Будуть спойлери.

Про роботу над фільмом

Коли я познайомився з ідеєю фільму "Швидкісний поїзд", то зрозумів, що це можливість, яку не можу втратити. Мене вразило те, наскільки сміливим, оригінальним та не схожим на інші було це кіно. Саме над такими фільмами мені завжди подобалося працювати.

Поєднання цікавих діалогів, динамічного сюжету, круто прописаних персонажів та захопливого екшну – те, що вразить вас з перших секунд перегляду.

У гостросюжетному трилері п’ятеро найманих вбивць, яких пов’язує одна й та сама місія, опиняються разом у швидкісному поїзді. Вони не розуміють чи це дивний збіг, чи хитросплетений план? Тому їм доведеться з’ясувати це власними методами.

Про виклики та складнощі

Сьогодні не так просто зняти дійсно оригінальний фільм – не сиквел, римейк чи щось інше, а дійсно самобутню історію. Проте ми були готові прийняти цей виклик. Я починав свій шлях з каскадерства, згодом став постановником трюків і хореографом, а далі — режисером низки таких фільмів, як "Дедпул 2", "Атомна блондинка", "Форсаж: Гоббс і Шоу", "Джон Вік". Тому я знаю, як цікаво поєднати бойовик з комедією, трилером чи фільмом жахів. Усе моє доросле життя було пов’язано з кіно, екшн в моїй ДНК. Тож я був у захваті від можливості зняти щось нетипове, провокаційне та сміливе.

Коли я вперше почав думати над перспективою зйомок "Швидкісного поїзда", я розумів, що найбільшою проблемою стане те, як зняти повнометражний бойовик у невеликому замкнутому середовищі.

Головним викликом для нас було те, що всі головні сюжетні дії відбуваються в поїзді. Головною перевагою і можливістю було те, що всі ключові сюжетні дії відбуваються в поїзді. Коли ми зіштовхнулися з цією перешкодою, то перше, що почали робити – думати над тим, як перетворити це на нашу фішку. Якою має бути взаємодія героїв у вагоні-ресторані чи тихому вагоні, де не можна говорити або вбиральні. Ми шукали способи, як зробити ці сцени цікавими, сповненими енергії, динаміки та екшну і це допомогло підняти кіно на геть новий рівень.

Про персонажів

Сонечко

Сонечко — вправний і досвідчений найманий вбивця, який через низку прикрих невдач зовсім втратив мотивацію до справ. Погодившись востаннє взятися за "легке діло", він мимоволі зустрічає групу найвідоміших елітних вбивць.

Коли ви пригадуєте останні ролі Бреда Пітта, то навряд чи вам в голову прийде щось із жанру комедії, проте Бред дуже вправний у цьому образі. Йому вдалося зіграти Сонечко так, що попри те, що він найманий вбивця, ти хвилюєшся за нього, вболіваєш і радієш його перемогам.



Бред Пітт у ролі Сонечка / Фото пресслужби фільму

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Мандарин та Лимон

Близнюки Мандарин і Лимон – насправді не близнюки. Вони геть різні зовні, проте справжні брати по зброї. Мандарин – найманий вбивця в дорогому костюмі, доглянутою зачіскою та масивними золотими прикрасами. Він знає як сподобатися іншим! Водночас Лимон – щирий, простодушний та іноді наївний. Він завжди в доброму гуморі. До того ж Лимон не менш талановитий вбивця, ніж його брат.

Їхній тандем – справжня фантастика.

Ми поставилися до підбору акторів на цю роль дуже скрупульозно, бо від цього залежало те, чи вдасться зобразити цих персонажів такими, як ми прагнули. Енергія та хімія між Аароном Тейлором-Джонсоном і Браяном Тайрі Генрі неймовірні. Ми знали, що зробили правильний вибір.



Браян Тайрі Генрі, Аарон Тейлор-Джонсон в ролях Мандарину та Лимону / Фото пресслужби фільму

Принц

Для Принц, молодої дівчини, це завдання – суцільна розвага. Добре знаючи, що інші судять за обкладинкою, вона вміло використовує це хибне уявлення собі на користь. Принц знає, що її будуть недооцінювати, і вона також знає, що це її перевага. Завдяки милій зовнішності та ніжному голосу вона завжди отримує те, що хоче.

Бачення Джої Кінг було надзвичайним — емоційним, сатиричним, неповторним – ми були вражені.



Джої Кінг в ролі Принц / Фото пресслужби фільму

Кімура

Токійський злочинець найнижчого рівня, який втратив усе. Алкоголік з вічним помутнінням, який не завжди розуміє, що з ним відбувається. Кімура сідає на швидкісний потяг, щоб помститися невідомому зловмиснику за кривду сина та відновити честь родини.

Персонаж Ендрю Кодзі – серце фільму. Безперечно ця історія в першу чергу про Сонечко, але Кімура має неповторну хімію. Його стосунки зі Старим спонукають до чималих переживань



Ендрю Кодзі в ролі Кімура / Фото пресслужби фільму

Шершень

Майстриня маскування, вона залишається непоміченою під час виконання будь-якого завдання. Більшість її жертв навіть не підозрюють, що знаходяться в небезпеці аж до останнього подиху.

Обіцяю, вона вас вразить!

Вовк

Відомий в усьому світі співак Bad Bunny. Сміливий та невпинний, Вовк піде на все, аби помститися своєму головному ворогу – Сонечку.

Спочатку я бачив Вовка у якості старця, убивці-майстра, який все бачив, усього досяг, а потім з’явився Bad Bunny. Його працьовитість не знала меж, він весь час тренувався, репетирував і робив це з неймовірним запалом та пристрастю.

Колись Вовк був шалено закоханий, але втратив свою любов через Сонечко і тепер прагне помститися. Проте Сонечко взагалі не розуміє, що відбувається і чому Вовк так сильно його ненавидить. Їхнє протистояння таке живе та наповнене.

"Швидкісний поїзд" 2022: дивіться трейлер