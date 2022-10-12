Наталка Денисенко высказалась о скандале с "Крипосной" и призналась, кто из коллег поддержал ее

Наталка Денисенко была из украинских актеров, которые начали сниматься в 4 сезоне сериала "Крипосна". Однако многие коллеги и общественность осудили ее за съемки с россиянами. Что сама Наталка говорит о скандале – читайте дальше.

Через войну 4 заключительные серии сезона снимали в Польше. До войны в сериале снимались российские актеры, что повлекло за собой волну хейта в сторону Денисенко, которая согласилась на съемки. Наталка подчеркнула, что в последних сериях решила сняться только при одном условии – если не будет в кадре с россиянами.

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Также актриса говорила, что дознается в "Крипосной", потому что "поляки очень ждут этот сериал", а это же наши собратья, подводить которых Денисенко якобы не хочет. Теперь, когда съемки завершились и эмоции стихли, актриса в интервью 24 каналу рассказала, как отнеслась к негативным комментариям от коллег и общественности.

Наталка Денисенко о скандале из-за "Крипосной"

"В стране война, поэтому относилась к этому нормально. У каждого "срывает крышу". Сейчас мы все психологически очень нестабильны, не можем вылить грязь на тех, кто этого заслуживает, поэтому выливаем на тех, кто близко. Этот скандал имел место, все нормально. Я очень рада, что наконец-то все коллеги и СМИ поняли реальную ситуацию. Было очень странно, не профессионально, когда люди, не разбираясь в подробностях, писали материалы об этом. Меня обвиняли в съемках с российскими актерами, хотя я еще даже не была на этих съемках", – поделилась Наталка.



Наталка Денисенко на съемках "Крипосной" / Фото из инстаграмма актрисы

Коллег я понимала, поскольку все актеры очень чувствительны. Еще и война. Очень многие мои коллеги не могли выдержать даже маленьких потрясений, которые не были правдой, не хотели ничего слышать. Но этот скандал уже закончился. Думаю, хорошо, что он вообще свершился. Мы поняли, кто есть кто,

– подчеркнула Денисенко.

Актриса призналась, что в этом скандале ее поддержала коллега Ксения Мишина. Когда некоторые подруги сомневались, говорили: "Надо ли доснимать, если там были российские актеры?", она нашла очень правильные слова поддержки.