Посмертное интервью с актрисой Чарлби Дин – лауреаткой Канн о фильме "Треугольник печали" и моде

8 декабря на большие экраны украинских кинотеатров выйдет сатирическая комедия "Треугольник печали", которая в этом году получила "Золотую пальмовую ветвь". Специально к украинскому прокату редакция 24 канала публикует сделанное летом, после премьеры в Каннах, интервью с исполнительницей главной роли Чарлби Дин, внезапно скончавшейся в конце августа 2022 года. Ей было всего 32 года.

"Треугольник печали" – картина шведского режиссера Рубена Эстлунда, снятая большой международной командой с участием звезд мирового уровня. Так, в ленте играют голливудская звезда Вуди Гаррельсон ("Три билборда за пределами Эббинга, Миссури", "Настоящий детектив"), британец Гаррис Дикинсон ("Там, где поют раки", "Кингс Мэн").

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Роль в фильме стала дебютом в большом кино для южноафриканской модели и актрисы Чарлби Дин. Ее называли восходящей звездой, но в конце августа она умерла.

О чем рассказывает фильм "Треугольник печали"

29 августа 2022 года Дин была госпитализирована в больницу в Нью-Йорке из-за плохого самочувствия. Сначала ее симптомы были легкими, а затем состояние быстро ухудшилось – и через несколько часов она скончалась. Причину смерти не разглашали, но обнаружили, что у нее была вирусная инфекция в легких. В 2008 году звезда попала в аварию, после которой ей удалили селезенку, что, собственно, увеличило риск серьезных инфекционных заболеваний.

Пара супермоделей отправляется в путешествие на люксовой яхте. Билеты на этот круиз героиня Чарлби Дин получает по бартеру (она инфлюэнсерша в инстаграмме). Пассажиры судна – избалованные и сверхвлиятельные богачи, капитан – неуравновешенный и всегда пьяный циник. Впоследствии роскошное путешествие оборачивается настоящей катастрофой.

"Треугольник печали": смотрите трейлер онлайн

Интервью с южноафриканской актрисой Чарлби Дин

Нравились Чарлби ленты Рубена Эстлунда

Были ли вы фанаткой предыдущих фильмов Рубена Эстлунда?

Я видела только один из фильмов Рубена до того, как пошла к нему на прослушивание — однажды наугад пошла на "Квадрат" в независимом кинотеатре Angelika в Нью-Йорке. Обычно во время просмотра я лакомлюсь попкорном и шоколадом, но в тот раз я даже не касалась еды — не хотела пропустить ничего из уникальной, загадочной и блестящей ленты. В конце меня так вставило, что, казалось, я могу пробежать марафон.

Как отреагировала на проект "Треугольник печали"

Какова была ваша первая реакция на сценарий "Треугольника печали"?

Сценарий? Каков сценарий? Таинственный Рубен нам такого не давал! Он немного рассказал мне идею, но все изменилось и выросло до самого конца съемок. Мы даже не знали, чем все кончится. Рубен явно управляет шоу, но он также невероятно гибок и изменит вещи, если сочтет, что можно сделать лучше и интереснее. Когда я впервые поговорила с ним о фильме, меня охватил ужас, но в то же время это стало проектом, за который хотелось поскорее взяться.

Кадр из фильма "Треугольник печали" / Фото пресс-службы

Что вы думаете об экономике красоты как ключевой теории, лежащей в основе фильма?

Я считаю, что красота в обществе – это, безусловно, обесцененная валюта. И потому это проклятие, если вы цените его излишне.

Насколько погрузил фильм в мир моды

Дала ли вам картина заглянуть в мир моды?

Сто процентов! Сена, жена Рубена, которая и привлекла его внимание ко мне – блестящая фэшн-фотографка. Она поделилась с ним своим опытом, поэтому он, безусловно, погрузился в мелочи мира моды.

Чарлби Дин и Гаррис Дикинсон в фильме "Треугольник печали" / Фото пресс-службы

Заставила ли лента изменить ваше мнение о мире моды?

Если откровенно, то я не уверена. Я точно знала, каким этот мир может казаться для кого вне индустрии. Иногда вы настолько близки к чему-то, что не отдаете себе отчета, насколько это абсурдно, пока не посмотрите на это с точки зрения третьего лица. Было весело быть "этой девушкой-моделью". Это как бесплатный билет, который дает побыть необычной, и мне нравится эта непримиримость моей героини.

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Как длилась работа с Гаррисом Дикинсом

Какие были ваши отношения с остальным актерским составом, в частности с Гаррисом Дикинсом, вашим партнером по дуэту?

Мы действительно стали близки в этом обществе людей со всего мира, которое собралось на несколько месяцев на греческом острове во время пандемии. Я очень привязалась ко всем актерам и съемочной группе – они стали моими друзьями навсегда. Работать с Гаррисом было подарком: он добр, терпелив и невероятно талантлив. Я знаю, что он вздрогнул бы, если бы это прочел, но он настоящий бриллиант.

Чарлби Дин и Гаррис Дикинсон в фильме "Треугольник печали" / Фото пресс-службы

Что общего в работе актрисы и модели

Можно ли сравнить работу актрисой с работой моделью?

Я не думаю, что здесь много общего. Разве что в приспособленности к путешествиям, ведь я часто нахожусь в пути. Также общим признаком может служить наличие внутреннего диалога. Он есть в работе моделью, но и в актерском мастерстве я тоже предпочитаю этот метод — внутренний диалог, который мы как люди всегда стараемся скрыть от внешнего мира.

Как, по вашему мнению, на "Треугольник печали" отреагируют зрители?

Гада не имею! Надеюсь, люди выйдут из кино с желанием обсудить увиденное. Мои любимые фильмы те, которые заседают в моей голове, немного раздражают, заставляют смеяться и плакать.