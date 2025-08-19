Кино 24 расскажет об испанских фильмах, которые стоит посмотреть. Это не только нашумевшая драма "Моя вина", ведь испанское кино может предложить много других разножанровых картин.

Смотрите также Настоящее наслаждение для глаз: 3 самые эстетические фильмы, которые стоит увидеть

"Невидимый гость" (2016)

Детективный триллер рассказывает об успешном бизнесмене Адриане Дориа, которого обвиняют в убийстве любовницы и известной художницы. Адриана нашли на месте преступления, но он не помнит о том, что произошло. Мужчина решает, что стал жертвой заговора, поэтому нанимает лучшего адвоката. И все же оказывается, что ему есть что скрывать от следствия.

"Невидимый гость": смотрите трейлер онлайн

"Репортаж" (2007)

В центре хоррора – телерепортер Анджела Видаль, которая вместе с пожарными прибывает на вызов, где обнаружили женщину в крови. Она бросилась на полицейского и укусила его в шею. Пострадавший начинает атаковать других. Становится понятно, что все укушенные становятся носителями вируса. Выходы из дома блокируют: теперь все должны оставаться внутри.

"Репортаж": смотрите трейлер онлайн

"Моя вина" (2023)

Известная романтическая драма рассказывает о запретной любви между 17-летней Ноа и ее богатым сводным братом Ником. Каждый из них имеет свои цели: Ноа поступает в колледж, а Ник устраивается на работу в юридическую компанию отца. Они все больше погружаются в свои дела и отдаляются, а отношения между ними становятся все более сложными.

"Моя вина": смотрите трейлер онлайн

"Море внутри" (2004)

Это увлекательная история бортового механика Рамона Сампедро с Хавьером Бардемом в главной роли. Мужчина в 20 лет неудачно прыгнул в море и сломал шею, что привело к параличу. Он 30 лет был прикован к постели и пытался завоевать право на эвтаназию.

"Море внутри": смотрите трейлер онлайн

"Боль и слава" (2019)

В центре сюжета фильма – история жизни режиссера Сальвадора Малло, который завершает свою карьеру и переживает эмоциональный кризис. Когда мужчину приглашают на специальный показ его фильма в Мадриде, он встречается с важными для него людьми и погружается в воспоминания о своем прошлом.

"Боль и слава": смотрите трейлер онлайн