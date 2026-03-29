"Круты 1918" и не только: исторические фильмы, которые достойны внимания

Есть много украинских и иностранных исторических фильмов, которые стоит посмотреть. Среди них – украинская лента "Круты 1918", в которой рассказывается о бое, оставившем след в истории.

24 Канал составил список исторических фильмов, которые достойны внимания. Выбирайте, что посмотреть сегодня.

Какие исторические фильмы посмотреть?

"Троя" (2004)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

События фильма разворачиваются в 1193 году до нашей эры. Наследник престола города Троя Парис похитил жену царя Спарты Менелая – Елену. В борьбу вступает его брат Агамемнон. Армию возглавляет Ахиллес. Воины взяли Трою в осаду, которая длилась десять лет.

"Троя": смотрите онлайн трейлер фильма

"1917" (2019)

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Сюжет фильма разворачивается вокруг двух британских солдат во время Первой мировой войны. Они получают задание – доставить важное сообщение в тыл врага.

У солдат мало времени, но они не могут допустить, чтобы операция провалилась. Дело в том, что тогда погибнет более тысячи бойцов, среди которых есть родной брат одного из главных героев.

"1917": смотрите онлайн трейлер фильма

"Круты 1918" (2019)

Рейтинг IMDb: 5.9/10

Это украинский исторический фильм, режиссером которого стал Алексей Шапарев. Главные роли сыграли Евгений Ламах, Александр Пискунов, Максим Донец и Алексей Тритенко.

События ленты происходят зимой 1918 года. Четыреста бесстрашных и преданных юношей вступили в бой с четырехтысячной армией большевиков. Бой проходил на железнодорожной станции Круты.

Среди отважных воинов – братья Андрей и Олекса Савицкие, которые влюбляются в одну девушку.

"Круты 1918": смотрите онлайн трейлер фильма

