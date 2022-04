Даг Лайман в Украине снимает документальный фильм

В Украине Даг Лайман встретился с украинскими защитниками и даже со свекровью военного, которая кроме бытовых дел, запасается коктейлями Молотова, передает 24 канал. Эти встречи внушили надежду режиссеру, и он сказал: "Я снимаю фильмы об обычных людях при необычных обстоятельствах. И таких историй здесь 40 миллионов".

Как Россия может доминировать в Украине, когда у бабушек в сарае два ящика с коктейлями Молотова?

– спросил он в интервью изданию Deadline.

В Украине режиссер встретился с пресс-офицером Сухопутных войск Ильей Евлашем, который в инстаграме сообщил: "Даг – всемирно известный голливудский режиссер, приехавший в Украину, чтобы снять документальную ленту, которая расскажет всему миру о войне в Украине".

Сегодня целый день показывали и рассказывали Дагу ужаса нашей войны. Уже через несколько недель должна выйти на свет первая часть этого материала. Как сказал Даг: "I can't believe that this is 2022" (Я не могу поверить, что это происходит в 2022 году, – Кино 24),

– сказал Даг.

"Но, к сожалению, это действительно так. Результатом сегодняшней работы остались довольны все. Теперь ждем, когда этот материал увидит весь мир", – дополнил он.

Даг Лайман в Украине снимает фильм / Фото с инстаграма режиссера и Ильи Евлаша