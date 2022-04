Даг Лайман в Україні знімає документальний фільм

В Україні Даг Лайман зустрівся з українськими захисниками та навіть зі свекрухою військового, яка, окрім побутових справ, запасається коктейлями Молотова, передає 24 канал. Ці зустрічі вселили надію в режисера і він сказав: "Я знімаю фільми про звичайних людей за незвичайних обставин. І таких історій тут 40 мільйонів".

Як Росія може домінувати в Україні, коли у бабусь у сараї два ящики з коктейлями Молотова?,

– спитав він в інтерв’ю виданню Deadline.

В Україні режисер зустрівся з пресофіцером Сухопутних військ Іллею Євлашем, який в інстаграмі повідомив: "Даг – всесвітньовідомий голлівудський режисер, який приїхав в Україну аби зняти документальну стрічку, що розповість всьому світу про війну в Україні".

Сьогодні цілий день показували та розказували Дагу жахіття нашої війни. Вже за кілька тижнів має побачити світ перша частина цього матеріалу. Як сказав Даг: "I can’t believe that this is 2022" (Я не можу повірити, що це відбувається у 2022 році, – Кіно 24),

– сказав Даг.

"Але, на жаль, це справді так. Результатом сьогоднішньої роботи залишились задоволені всі. Тож тепер чекаємо, коли цей матеріал побачить увесь світ", – доповнив він.

Даг Лайман в Україні знімає фільм / Фото з інстаграму режисера та Іллі Євлаша