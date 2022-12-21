В частности, украинцы назвали производство такой картины недопустимым. Ведь 24 февраля Россия цинично ворвалась на наши земли и убивает украинцев.

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Итальянский режиссер создал ЛГБТ-фильм о любви украинца и россиянина

В музыкальном ролике, опубликованном продюсером Розарио Горгоном, мы слышим сирены и видим разгромленные города от российских ракет. Несовершеннолетний парень Денис со слезами на глазах открывает конверт, в котором обручальные кольца и, очевидно, его отец и мать. Через мгновение в комнате становится темно, он собирает вещи и едет к 19-летнему россиянину Дмитрию, который подает ему руку. Дальше в кадре ребята занимаются сексом.

Под 11-минутным видео продюсер написал о сюжете картины: "Без границ" – это история любви между российским солдатом, дезертирующим из армии, только узнав, что его отправят в Украину, и украинским парнем в контексте нынешней российско-украинской войны. Наш короткометражный фильм рассказывает о менее распространенной из многих трагедий, происходящих во время войны".

"Без границ": смотрите ролик к фильму (18+)

Реакция сети

"Чувак, ты сидишь сейчас в своей Италии и не понимаешь, что такое настоящая война, потому что ты никогда такого не видел. Как можно было сделать "историю любви" между нациями, воюющими почти все свое существование? Не лезь туда, в чем ничего не понимаешь";

"Вы больны, какое "любовь есть любовь"? Пока украинцев убивают русские солдаты – вы делаете такую мерзость. Украинские женщины, которые идут на войну защищать своих детей, – вот это любовь. Военные мужчины, отдающие свою жизнь за свободу и свои семь" — вот это любовь. Украинцы, помогающие друг другу — это любовь";

"Не понимаете ли, насколько это обидно для украинцев? Вы берете нашу реальность, полную трагедии и горя, где людей убивают, где людей пытают, где людей насилуют, и превращаете ее в любовную историю между жертвой и преступником. Или вы не понимаете, насколько эта открытая рана все еще болит и кровоточит?";

"Приглашаем тех, кто снимал этот "гениальный" фильм в Мариуполь под обстрелы";

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