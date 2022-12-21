В частности, украинцы назвали производство такой картины недопустимым. Ведь 24 февраля Россия цинично ворвалась на наши земли и убивает украинцев.
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Итальянский режиссер создал ЛГБТ-фильм о любви украинца и россиянина
В музыкальном ролике, опубликованном продюсером Розарио Горгоном, мы слышим сирены и видим разгромленные города от российских ракет. Несовершеннолетний парень Денис со слезами на глазах открывает конверт, в котором обручальные кольца и, очевидно, его отец и мать. Через мгновение в комнате становится темно, он собирает вещи и едет к 19-летнему россиянину Дмитрию, который подает ему руку. Дальше в кадре ребята занимаются сексом.
Под 11-минутным видео продюсер написал о сюжете картины: "Без границ" – это история любви между российским солдатом, дезертирующим из армии, только узнав, что его отправят в Украину, и украинским парнем в контексте нынешней российско-украинской войны. Наш короткометражный фильм рассказывает о менее распространенной из многих трагедий, происходящих во время войны".
"Без границ": смотрите ролик к фильму (18+)
Реакция сети
- "Чувак, ты сидишь сейчас в своей Италии и не понимаешь, что такое настоящая война, потому что ты никогда такого не видел. Как можно было сделать "историю любви" между нациями, воюющими почти все свое существование? Не лезь туда, в чем ничего не понимаешь";
- "Вы больны, какое "любовь есть любовь"? Пока украинцев убивают русские солдаты – вы делаете такую мерзость. Украинские женщины, которые идут на войну защищать своих детей, – вот это любовь. Военные мужчины, отдающие свою жизнь за свободу и свои семь" — вот это любовь. Украинцы, помогающие друг другу — это любовь";
- "Не понимаете ли, насколько это обидно для украинцев? Вы берете нашу реальность, полную трагедии и горя, где людей убивают, где людей пытают, где людей насилуют, и превращаете ее в любовную историю между жертвой и преступником. Или вы не понимаете, насколько эта открытая рана все еще болит и кровоточит?";
- "Приглашаем тех, кто снимал этот "гениальный" фильм в Мариуполь под обстрелы";
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- "Удалите этот висер и не позоритесь лишний раз. Вы публикуете фильм о "любви" убийцы и потенциальной жертве. Вы размываете границу, которую украинцы всеми силами удерживают. Мы (украинцы) не хотим, чтобы кто-то считал, что украинцы и россияне могут быть в нормальных отношениях. Мы враги, мы сражаемся веками. Мы (украинцы) боролись и защищаем нашу независимость, наше право на спокойное существование и невмешательство во внутренние дела страны уже несколько столетий. Мы продолжаем это делать и сейчас, когда гражданские умирают от рашистских ракет, когда наши драгоценные воины живут в окопах, когда нет света и воды, когда российская пропаганда закрывает глаза всему миру";
- "Это настолько непостижимо дико и отвратительно, что у меня заканчиваются цензурные слова. Любви между мужчинами я не осуждаю, но не было, нет и не может быть никакой любви между украинцами и россиянами";
- "У меня нет слов, чтобы описать, что я сейчас чувствую, это просто дикая смесь из ненависти и ужаса".