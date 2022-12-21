Зокрема українці назвали виробництво такої картини неприпустимим. Адже 24 лютого Росія цинічно вдерлася на наші землі та вбиває українців.

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Італійський режисер створив ЛГБТ-фільм про кохання українця та росіянина

У музичному ролику, який опублікував продюсер Розаріо Горгон, ми чуємо сирени та бачимо розгромлені міста від російських ракет. Неповнолітній хлопець Денис зі слізьми на очах відкриває конверт, в якому обручки та, очевидно, його батько й мати. За мить в кімнаті стає темно, він збирає речі і їде до 19-річного росіянина Дмитра, який подає йому руку. Далі в кадрі хлопці займаються сексом.

Під 11-хвилинним відео продюсер написав про сюжет картини: "Без кордонів" — це історія кохання між російським солдатом, який дезертирує з армії, щойно дізнавшись, що його відправлять в Україну, та українським хлопцем у контексті нинішньої російсько-української війни. Наш короткометражний фільм розповідає про менш поширену з багатьох трагедій, які відбуваються під час війни".

"Без кордонів": дивіться ролик до фільму (18+)

Реакція мережі

"Чувак, ти сидиш зараз у своїй Італії й не розумієш, що таке справжня війна, тому що ти ніколи такого не бачив. Як можна було зробити "історію кохання" між націями, які воюють майже все своє існування? Не лізь туди, в чому нічого не розумієш";

"Ви хворі, яке "любов є любов"? Поки українців вбивають російські солдати – ви робите таку бридоту. Українські жінки, які йдуть на війну захищати своїх дітей, – ось це любов. Військові чоловіки, що віддають свої життя за свободу та свої сім'ї — ось це любов. Українці, які допомагають один одному — це любов";

"Чи ви не розумієте, наскільки це образливо для українців? Ви берете нашу реальність, сповнену трагедії та горя, де людей вбивають, де людей катують, де людей ґвалтують, і перетворюєте її в любовну історію між жертвою і злочинцем. Чи ви не розумієте, наскільки ця відкрита рана все ще болить і кровоточить?";

"Запрошуємо тих хто знімав цей "геніальний" фільм в Маріуполь під обстріли";

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