Из-за войны в Украине: премия Эмми отказалась рассматривать проекты из России

В связи с начавшейся Путиной войной международная телевизионная премия Эмми отказалась рассматривать проекты из России. Больше об этом читайте на Кино 24.

Из конкурсной программы исключили программы, которые создавала либо российская компания, либо те, что разрабатывали для российских каналов или стримингов.

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Премия Эмми отказалась рассматривать проекты из России

В поддержку Украины исполнительный комитет Международной академии принял решение исключить все программы из России из конкурса International Emmy Awards в этом году,

говорится в сообщении организаторов премии.

Кроме того, отметили, что недавно прекратили деятельность с российскими кинодеятелями и компаниями.

Напомним, если война не закончится в условиях, удовлетворяющих украинский народ, Каннский фестиваль не примет официальные российские делегации и не допустит присутствие кого-либо, связанного с российским правительством.