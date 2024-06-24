Миколайчук OPEN официально завершен: объявили победителей кинофестиваля

Состоялось объявление победителей национальных и международных конкурсов кинофестиваля Миколайчук OPEN. Этот фестиваль привлек внимание многих киноманов и специалистов со всего мира.

В частности, на мероприятие приехал известный мировой актер Вигго Мортенсен. Победителей выбирали путем зрительского голосования.

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Объявили победителей кинофестиваля Миколайчук OPEN

В международном конкурсе победу одержал фильм "Крепостная", режиссеров Дороты Кобелы и Хью Велчмана. Кстати, лента уже совсем скоро выйдет в кино. Поэтому приготовьтесь покупать билеты в кинотеатре своего города.

"Крепостная": смотрите онлайн трейлер фильма

Второй приз получила лента украинского режиссера Анны Бурячковой "Навсегда-навсегда".

"Навсегда-навсегда": смотрите онлайн трейлер фильма

В национальном конкурсе победу одержал короткометражный фильм "Нюанс", режиссеров Маргариты Вороновой и Олега Кибальника.

Кроме того, фильм "Солнышко" режиссера Сергея Кулибышева был отмечен специальной наградой от партнеров фестиваля, компании "AMO Pictures".

Команды фильмов-победителей получили денежные призы и статуэтки фестиваля.

Что известно о кинофестивале Миколайчук OPEN

Кинофестиваль Миколайчук OPEN впервые состоялся в Черновцах в июне 2022 года. Тогда он был бесплатным для зрителей, что позволило многим людям приобщиться к миру киноискусства. В 2023 году кинофестиваль получил статус международного, что значительно повысило его престиж и привлекло внимание кинематографистов из разных стран.

В частности, в 2024 году фестиваль посетил известный голливудский актер и трижды номинант на премию Оскар Вигго Мортенсен. На церемонии открытия показали его фильм "Мертвые не причиняют боли". Кроме того, актер откровенно осудил политику Путина и российскую агрессию.