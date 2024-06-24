Зокрема, на захід приїхав відомий світовий актор Вігго Мортенсен. Переможців обирали шляхом глядацького голосування.

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Оголосили переможців кінофестивалю Миколайчук OPEN

У міжнародному конкурсі перемогу здобув фільм "Кріпачка", режисерів Дороти Кобєли та Г'ю Велчмана. До речі, стрічка уже зовсім скоро вийде в кіно. Тому приготуйтесь купляти квитки у кінотеатрі свого міста.

"Кріпачка": дивіться онлайн трейлер фільму

Другий приз отримала стрічка української режисерки Анни Бурячкової "Назавжди-назавжди".

"Назавжди-назавжди": дивіться онлайн трейлер фільму

У національному конкурсі перемогу здобув короткометражний фільм "Нюанс", режисерів Маргарити Воронової та Олега Кібальника.

Крім того, фільм "Сонечко" режисера Сергія Кулибишева був відзначений спеціальною нагородою від партнерів фестивалю, компанії "AMO Pictures".

Команди фільмів-переможців отримали грошові призи та статуетки фестивалю.

Що відомо про кінофестиваль Миколайчук OPEN

Кінофестиваль Миколайчук OPEN вперше відбувся в Чернівцях у червні 2022 року. Тоді він був безплатним для глядачів, що дозволило багатьом людям долучитися до світу кіномистецтва. У 2023 році кінофестиваль отримав статус міжнародного, що значно підвищило його престиж та привернуло увагу кіномитців з різних країн.

Зокрема, у 2024 році фестиваль відвідав відомий голлівудський актор та тричі номінант на премію Оскар Вігго Мортенсен. На церемонії відкриття показали його фільм "Мертві не завдають болю". Окрім того, актор відверто засудив політику Путіна та російську агресію.