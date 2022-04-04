Я молюсь о завершении войны, – Анджелина Джоли посетила детей-беженцев в больнице Рима

Голливудская актриса Анджелина Джоли всегда поддерживала Украину. На днях звезда посетила больницу в Риме Bambino Gesù, где находится 31 ребенок из Украины.

Анджелина Джоли посетила детей-беженцев в больнице Рима

Визит посла Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Джоли состоялся в тот же день, когда УВКБ ООН объявило, что четыре миллиона украинцев сбежали из страны после вторжения России более месяца назад.

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В больнице, которая находится в ведении Ватикана, лечится 31 украинский ребенок, некоторые получили ранения на войне, а другие проходят лечение от тяжелых заболеваний после прекращения их медицинского обслуживания в Украине.

Я молюсь о завершении войны. Это единственный способ остановить страдания и бегство из зон конфликта. Ужасно видеть, как дети платят цену – потерянными жизнями, испорченным здоровьем и травмами,

– сказала актриса.

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Как Анджелина Джоли поддерживает Украину

Джоли активно поддерживает Украину в войне с Россией. Напомним, ранее мы писали о том, что звезда в той же больнице решила посетить Артема Кочергана из Черновцов, у которого в прошлом году обнаружили острый лимфобластный лейкоз.

Кроме этого, ранее в сети она поделилась интерактивной обложкой журнала Time, на которой изображена украинская 5-летняя девочка, вынужденная покинуть родительский дом, чтобы выжить.

На своей странице в инстаграме она публиковала фото пострадавших детей и семей, рассказывала своим подписчикам о циничном авиаударе по детской больнице и роддоме в Мариуполе.

Также актриса показывала видео с бомбоубежищ и в дальнейшем просит поддержать украинцев, пострадавших от российской агрессии в Украине.