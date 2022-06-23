Обладатель премии Оскар, начавший свою карьеру в 22 года, сыграл в известных фильмах, многие из которых видел каждый. Речь идет об "Одиннадцати друзьях Оушена", "Мистер и миссис Смит", "Однажды в Голливуде", "Человек, который изменил все".

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Брэд Питт намекнул о завершении актерской карьеры

На днях Питт поделился, что хотел бы сосредоточиться на роли кинопродюсера. Об этом он заявил глянцу GQ, для которого снялся на обложку. Он также сказал: "Я позиционирую себя как актера на последнем дыхании. Как будто я на последнем семестре или триместре. Каким будет этот период? И где я еще планирую сняться? Эти вопросы я задаю себе сам!".

58-летний актер подчеркнул, что хочет продолжать создавать что-нибудь другое. "Я один из тех, кто общается через искусство. Я просто хочу всегда творить. И если я ничего не делаю, то в известной степени умираю", - заметил он.

Питт также рассказал, что сейчас работает над улучшением своего здоровья. К примеру, с начала пандемии он решил отказаться от курения. "Я в том возрасте, когда из этого не следует ничего хорошего", – сказал он.

Брэд Питт снялся для обложки глянца GQ / Фото gq.com

Пока Брэд не оставил карьеру. Так как 11 августа выйдет фильм "Быстрее пули", а котором актер сыграл ведущую роль. В триллере он сам исполнял 95% трюков.

Сейчас продюсерская компания Питта Plan B Entertainment планируют снимать экранизацию романа "Эллас Хаблан" Мириам Тейвс о группе объединяемых женщин-менониток, чтобы противостоять своим насильникам.

Еще один его проект, фильм Netflix "Блондинка" о Мэрилин Монро с Аной де Армас, зрители во всем мире увидят в 2022 году.

О чем рассказывает "Быстрее пули" с Питтом в главной роли

События в картине разворачиваются в скоростном поезде, несущемся между японскими городами. В центре сюжета – 5 наемных убийц, каждый из которых имеет свою задачу, которые, как они узнают впоследствии, связанные между собой.

Режиссером комедийного триллера стал Дэвид Литч, сценаристом выступил Зак Олкевич. Картина основывается на романе японского писателя Котаро Исаки, увидевшего свет в 2010 году. Интересно, что "Быстрее пули" является 14-м фильмом, снятым по произведению Исаки.

Главные роли сыграли Брэд Питт, Сандра Буллок, Зази Битц, Майкл Шэннон, Джои Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон. Раньше говорилось, что одну из ролей должна была исполнить Леди Гага. Впрочем, этого не произошло из-за работы звезды в других проектах. В частности, сегодня ведутся переговоры об участии певицы и актрисы в продолжении "Джокера". Более того, она может сыграть роль Гарли Квинн, любимой Джокера.

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