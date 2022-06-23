Володар премії Оскар, який розпочав свою кар’єру у 22 роки, зіграв у відомих фільмах, чимало з яких бачив кожен. Йдеться про "Одинадцять друзів Оушена", "Містер і місіс Сміт", "Одного разу в Голлівуді", "Людина, яка змінила все".

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Бред Пітт натякнув про завершення акторської кар’єри

Днями Пітт поділився, що хотів би зосередитися на своїй ролі кінопродюсера. Про це він заявив глянцю GQ, для якого знявся на обкладинку. Він також сказав: "Я позиціоную себе як актора на останньому подиху. Наче я на останньому семестрі або триместрі. Яким буде цей період? І де я ще планую знятися? Ці питання я ставлю собі сам!".

58-річний актор наголосив, що хоче продовжувати створювати щось інше. "Я один із тих, хто спілкується через мистецтво. Я просто хочу завжди творити. І якщо я нічого не роблю, то до певної міри вмираю", – зауважив він.

Пітт також розповів, що зараз працює над покращенням свого здоров’я. Наприклад, з початку пандемії він вирішив відмовитися від куріння. "Я у тому віці, коли з цього не виходить нічого хорошого", – сказав він.

Бред Пітт знявся для обкладинки глянцю GQ / Фото gq.com

Наразі Бред не залишив кар’єру. Позаяк 11 серпня вийде фільм "Швидкісний поїзд", а якому актор зіграв провідну роль. У трилері він сам виконував 95 % трюків.

Зараз продюсерська компанія Пітта Plan B Entertainment планують знімати екранізацію роману "Еллас Хаблан" Міріам Тейвс про групу жінок-меноніток, які об'єднуються, щоб протистояти своїм ґвалтівникам.

Ще один його проєкт, фільм Netflix "Білявка" про Мерилін Монро з Аною де Армас, глядачі у всьому світі побачать у 2022 році.

Про що розповідає "Швидкісний поїзд" із Піттом у головній ролі

Події у картині розгортаються у швидкісному поїзді, що мчить між японськими містами. У центрі сюжету – 5 найманих вбивць, кожен з яких має своє завдання, які, як вони дізнаються згодом, пов’язані між собою.

Режисером комедійного трилеру став Девід Літч, сценаристом виступив Зак Олкевич. Картина ґрунтується на романі японського письменника Котаро Ісаки, який побачив світ у 2010 році. Цікаво, що "Швидкісний поїзд" є 14-м фільмом, який знятий за твором Ісаки.

Головні ролі зіграли Бред Пітт, Сандра Буллок, Зазі Бітц, Майкл Шеннон, Джоі Кінг, Аарон Тейлор-Джонсон. Раніше йшлося про те, що одну з ролей мала виконати Леді Гага. Втім, цього не сталося через роботу зірки в інших проєктах. Зокрема, сьогодні ведуться переговори про участь співачки та акторки у продовженні "Джокера". Ба більше, вона може зіграти роль Гарлі Квінн, коханої Джокера.

"Швидкісний поїзд": дивіться український трейлер