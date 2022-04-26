Несмотря на большую разницу в возрасте, в 2016 году знаменитости влюбились, а узаконили свои чувства в 2020 году. Прожив вместе почти два года, пара решила развестись. В октябре 2021 года Лейла Джордж наняла частного судью. В то же время, Шон Пенн считает, что он испортил брак.

Важно "Убирайся к чертям": Шона Пенна предупреждали не ехать в Украину накануне войны

Шон Пенн расстался с женой Лейлой Джордж

Причиной развода стали разные взгляды на жизнь, несмотря на немалые слухи в СМИ по поводу меркантильности девушки.

Я разрушил брак. Формально мы были замужем один год, но в течение пяти лет я был очень невнимательным парнем. Я позволял себе думать, что мое место во многих других вещах было настолько важным, что довело меня до полной депрессии и алкоголизма.

– сказал он.

61-летний Пенн утверждал, что никогда не изменял 30-летней австралийской актрисе, родители которой – актеры Винсент Д'Онофрио и Грета Скакки, но признался, что чрезмерно пил и принимал снотворные и седативные средства.

"Прекрасные, невероятно добрые, изобретательные, талантливые молодые женщины, которые выходят замуж за мужчину старше их, на самом деле не любят, когда они встают утром, а их новый мужчина лежит на диване, бодрствует с четырех часов, смотрит на все, что происходит в мире, и решает, что в 10:30 утра самое время выпить двойную порцию водки с тоником", – вспоминает актер.

Как видим, Лейлу он до сих пор считает яркой женщиной. Пара уже не в первый раз переживает сложные моменты, однако на этот раз Пенн совершенно утратил благосклонность жены.

Это был третий брак Шона Пенна, звезды фильмов "Таинственная река" и "Гарви Милк". Ранее он был женат на Мадонне с 1985 по 1989 год и актрисе сериала "Карточный дом" Робин Райт с 1996 по 2010 год. У него от Райта двое детей: дочь Дилан и сын Хопер.

Кстати Распускал руки и флиртовал – Билл Мюррей попал в скандал на съемках нового фильма

Шон Пенн и Украина

Сам Пенн был в Украине, когда Россия ворвалась в наше государство и начала полномасштабную войну. Тогда он уже работал над документальным фильмом, а раньше, ноябре, имел возможность пообщаться с украинскими военнослужащими, которые сегодня защищают украинские земли.

24 февраля режиссер покинул Украину, но сейчас рассматривает возможность вернуться и с оружием в руках защищать нас от врага.

Пенн подписал соглашение с мэром Кракова, в котором говорится, что благотворительная организация CORE предоставит организационную и материальную поддержку Кракову, где находятся тысячи беженцев из Украины.

Больше о том, как режиссер помогает Украине, читайте по ссылке.