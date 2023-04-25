О мистическом триллере "Эгрегор", Навальном и украинском кино: интервью с Сергеем Лавренюком

20 апреля в кинотеатрах Украины вышел первый украинский мистический триллер "Эгрегор". Съемки фильма проходили в разных уголках мира – во Львове, Киеве, Варшаве и Нью-Йорке. Читайте дальше, чтобы узнать больше об истории создания этой необычной ленты и не только.

В интервью 24 Канала продюсер "Эгрегора" Сергей Лавренюк рассказал о работе с режиссером Станиславом Капраловым, главных героев фильма и участии мэра Львова Андрея Садового в детективе. Он также назвал главные причины, почему следует пойти на эту ленту в кино.

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Интервью с Сергеем Лавренюком: часть 1

Сюжет "Эгрегора" и съемки

Каждая лента – это конкретная история. О чем рассказывает картина "Эгрегор"?

По сюжету "Эгрегора", нью-йоркский детектив Артур получает странное письмо с авиабилетом и скрытым посланием от своего университетского профессора-украинца, с которым он не общался уже много лет. Артур пытается разобраться, что произошло, и узнает о смерти профессора: он якобы совершил самоубийство, а за его дочерью – Лесей – охотятся неизвестные люди. Артур вылетает во Львов, чтобы распутать этот загадочный клубок и помочь дочери человека, много лет назад игравшего важную роль в его жизни.

Хочу отметить, что после начала полномасштабного вторжения еще больше открылся смысл нашего фильма "Эгрегор". Наша жизнь и мир в общем хрупок. И от действия отдельных людей может зависеть судьба миллионов. По сути, в нашем фильме эта история повторяет то, что сейчас происходит.

В оккультизме "Эгрегор" – это существо, имеющее определенные реликвии, они ему помогают или несут несчастье, вкладывали ли вы это содержание в название фильма?

Я бы сказал, что "Эгрегор" – это не культ, а метафизический термин. Это, в сущности, концентрат человеческой энергии, объединенный определенной общей идеей. "Эгрегор" может действовать как за людей, так и против них. Может действовать в плюсовую или в минусовую сторону, например, как расщепление атома, или возникающая термодинамическая реакция. Все это может быть использовано как альтернативный источник энергии как оружие.

"Эгрегор": смотрите трейлер фильма онлайн



Когда вы начали работать над этим проектом? Поделитесь историей создания.

Эта история началась еще в 2015 году. Тогда появились первые мысли о сюжете. В 2017 году мы получили поддержку государства, но потом нам пришлось приостановить процесс из-за обстоятельств, смены режиссера, актерского состава, перерыва, ковод и различные события. Мы даже сняли много материала с одними актерами, но по ряду причин нам пришлось отказаться от большой части отснятого материала и, по сути, с нуля творить, редактировать сценарий, и, таким образом, мы начали сначала. Если так говорить, то фактически мы занимаемся этим фильмом уже пять лет. Больше года было потрачено на написание сценария. "Эгрегор" для нашего продакшена является самым длинным проектом.

О работе с режиссером Станиславом Капраловым

Как вы познакомились с режиссером Станиславом Капраловым?

С творчеством Станислава Капралова я познакомился в 2018 году во время моего участия в жюри кинофестиваля "Молодость". Краткометражный фильм Станислава Капралова "Город самоубийц" тогда меня очень задел. А находясь с ним в одно время в Лос-Анджелесе, я решил с ним познакомиться лично. Я до него перезвонил и наша первая встреча состоялась в центре мирового кинематографа, наверное, это символично!

Актерский состав

Расскажите о кастинге актеров, как подбирали и кто в этом участвовал?

С самого начала мы выбирали определенный дремкаст. Затем исходили из финансовых возможностей наших и актеров. Но важно, что подбор актерского состава выпал на время первого наковыда и мы не могли рассчитывать на каких-либо серьезных европейских или голливудских звезд, поскольку они связаны с главными ограничениями страховых компаний. А на тот момент никто из тех актеров, которые очень интересовали нас, не имел страхования именно на территории Украины. Потому они не смогли к нам приехать. Но в результате мы остались очень довольны, ведь нашли очень профессиональных и польских, и американских актеров, которые согласились рискнуть.

Фильм даже превысил наши ожидания и получился действительно высокого качества. Очень надеюсь, зритель оценит и сюжет, и игру, и картинку.

Сергей Лавренюк / Фото предоставлено 24 Канала

Как они известны? Расскажите подробнее об актерах.

Начнем с Даниеля Ольбрихского – это легенда, это один из самых уважаемых польских актеров. Нам очень удалось снять его в нашем фильме. Анджей Зелинский возможно менее знакомый украинской аудитории, он больше театральный актер и в кино, которое попадает на украинский рынок, снимается меньше, но в Польше он очень известен. Наши зрители могли его знать из сериала HBO "Ватага", где действие происходит на польско-украинской границе, очень советую вам этот сериал.

Омри Роуз – звезда, играл в блокбастере "Лига Справедливости" и вообще разносторонний человек. Он снимается в израильском и английском кино, и поскольку Омри работал с нами еще как сосценарист, отмечу, что он очень харизматичный. Мы отдали ему главную мужскую роль. Из новых лиц именно в украинском кино – это известная украинская модель Валерия Караман, которая играла в партнерстве с Виллемом Дефо и Робертом Паттинсоном в американо-канадском психологическом фильме ужасов режиссера Роберта Эггерса "Маяк".

А главную женскую роль в фильме "Эгрегор" сыграла звезда сериала "Кофе с кардамоном" актриса Елена Лавренюк.

Елена Лавренюк и Омри Роуз в "Эгрегоре" / Пресс-служба фильма

Участие мэра Львова Андрея Садового в фильме

Также в фильме играет мэр Андрей Садовый. Чья это была идея и как вы договорились с ним?

Идея была моя. Возникла она очень внезапно. Наша съемочная группа с согласия Городского львовского совета проводила съемки "Эгрегора" в кабинете мэра Андрея Садового. Для одной из основных сцен мы привлекли террасу и кабинет мэра. И потом у меня появилось мнение: "А почему бы не предложить ему роль в фильме" – это было в шутку, но только как я ее озвучил – Андрей мгновенно согласился, и это для нас было очень приятно.

Андрей Садовый очень терпеливо относился к съемочному процессу, потому что был не один дубль, и уделил нам столько времени, сколько требовалось.

Хочу отметить, что на съемке был интересный элемент: в фильме вы увидите подписание экуменического протокола. Это протокол, который создает условия для сближения обеих ветвей христианской религии – католиков и ортодоксов. Так что в фильме они расписываются в книге. И интересно, что это реальная книга мэра Садового – Книга почетных гостей, где оставляют свои подписи все кто бывал на этом балконе в кабинете Садового, от президентов до звезд мирового масштаба.



Андрей Садовый во время съемок "Эгрегора" / Пресс-служба фильма

А расскажите о самом Львове, ведь, как вы говорили, мы увидим неузнаваемый город. Как вам удалось настолько снимать, что даже местные жители должны постараться узнать свои улицы и уголки? Где вы брали гида или кто вам показывал эти места?

Я сам львовянин и знаю этот город как свои 5 пальцев. Но благодаря нашей молодой дебютантке – оператору Тане Дудник, которая по замыслу режиссера находила интересные ракурсы всем известных мест, узнаваемых локаций, и снимала под другим углом, под другим светом, что даже я, коренной львовянин, не узнал бы эти места. Мы сумели так подсветить Львов, что в фильме он станет совсем неизвестной локацией.

Жанр триллера в Украине

Кстати, мы посмотрели трейлер и увидели, что немного есть рассинхрон, расскажите, на каком языке происходили съемки?

Рассинхрон объясняется тем, что поскольку у нас была международная команда, на площадке мы общались только на английском, поэтому язык съемки был на английском. Возможно, зритель и заметил определенный диссонанс в дубляже, но я думаю, что это компенсируется сюжетом, напряженностью и не будет мешать просмотру в целом!

Украинцы достаточно привередливы, кроме того, часто сравнивают украинское кино с топовыми лентами Голливуда. Почему вы решили снять кино в жанре триллера?

Когда мы начинали работу над "Эгрегором", жанр триллера в Украине был больше исключением, чем какой-либо тенденцией. Примеров на тот момент практически не было. Даже сегодня чистых триллеров у нас очень мало. Это специфичный для нашего кинематографа жанр. У нас больше преобладают артхаусные ленты, созданные нашими кинематографистами, а триллер – жанр, который скорее не подпадает под артхаус, потому что это кино для широкого зрительного зала, воспринимающих фильмы как развлечение.

Жанр триллера – один из жанров, на который ходят люди в кинотеатры получить удовольствие, напряжение, погрузиться в мир таинственности и мистики – это все, что есть в нашем фильме. Насколько нам это удалось оценивать зрителю.

У нас мистический триллер – и это отдельный жанр, очень популярный среди зрителей. Если сейчас разобраться, что выходит в мировом кинопрокате, то, я считаю, в Украине именно этот жанр популярен. В целом же мы любим экспериментировать и Украина, как часть мирового кинематографа, овладевает всеми жанрами. Точно скажу, что "Эгрегор" – один из первых украинских мистических триллеров.

Елена Лавренюк в "Эгрегоре" / Пресс-служба фильма

О мировой премьере "Эгрегора"

Предыдущий триллер "Горная женщина: на войне", в котором вы являетесь сопродюсером, получил много наград, в частности, премию Северного совета, приз в Каннах, отличия в Германии, а от Исландии в 2018 году был претендентом на премию Оскар. А вот где состоится мировая премьера триллера "Эгрегор"? Планируете ли вы показать фильм за границей?

Ну, конечно, у нас есть подписанные соглашения с двумя дистрибьюторами: один работает на Североамериканский рынок, а другой – на весь мир и в частности Европу. На сегодняшний день наш фильм продан в 23 страны, в частности в Америку, Корею, и мы ожидаем премьеру нашей ленты в этих странах.

Как вы думаете, сарафанное радио сработает в период проката? Часто фильм "выстреливает" в первую или вторую неделю. А потом о нем либо говорят, либо нет. В сегодняшних реалиях как работает промо и реклама в Украине?

В первом уикенде работает промо. Во втором – работает сам фильм. Сарафан – это когда люди передают из уст в уста свое впечатление о фильме, рекомендуют или не рекомендуют. Влияет также на выходные, которые люди проводят на природе, или на дни, когда люди находятся дома или ходят в кинотеатры.

Очень много факторов: церковные, религиозные, праздники, также влияет на настроение людей. А военные действия – это вообще другая история сейчас, это новый опыт. Но премьера других украинских фильмов показывает, что во время войны интерес ко всему украинскому, особенно к кино, срез в разы. Поэтому во всем нужно находить что-нибудь хорошее. Война – страшная вещь, но каким-то образом она сплотила украинцев, и мы наконец-то находим свой генетический код, соответственно, совершенно по-другому реагируем на кино в кинотеатрах. Надеюсь, наш фильм тоже вызывает этот интерес, ведь "Эгрегор" – это то, что чувствует каждый украинец именно сейчас.

Какие эмоции зрителя вы ожидаете, после просмотра фильма?

Прежде всего, наша единственная цель, как создателей и продюсеров, чтобы зритель получил эмоцию! Это может быть эмоция смеха, слез, печали – любая эмоция, вызываемая фильмом. Хочется вызвать только положительные впечатления.

Об участии в ленте актера Павла Ли и погибших погибших пиротехников Александра Суворова

В фильме сыграл актер Павел Ли и участвовал пиротехник Александр Суворов, которые, к сожалению, уже не с нами. Вы писали, что "Эгрегор" будет посвящен им…

К сожалению, в нашем творческом коллективе некоторые люди не смогут уже увидеть фильм и свою работу в нем. Эти близкие нам люди погибли в войне – это постановщик-пиротехник Александр Суворов и наш актер Павел Ли, сыгравший эпизодическую роль. Павел и Александр к сожалению не дожили до сих пор, и мы решили посвятить этот фильм им и всем другим актерам и кинематографистам, погибшим на войне.

Посвящение актерам и кинематографистам, погибшим на войне в фильме "Эгрегор" / Скриншот

Интервью с Сергеем Лавренюком: часть 2

Об украинском кино сегодня

Что думаете о сегодняшнем украинском кино?

Здесь есть две стороны – радость и гордость за то, что украинское кино выступает на самых высоких площадках кинофестивалей, с другой – есть большое желание и дистрибьюторов, и агентств видеть больше. и больше украинского кино.

В связи с войной финансирование украинского кинематографа, к сожалению, прекращено. Хотя мне кажется, и во время войны есть возможность снимать фильмы. По своему примеру скажу, что наш фильм "Уроки толерантности", мы, собственно, адаптировали во время войны. Мы его сняли в октябре, как раз во время ракетных обстрелов. Понятно, что финансирование сейчас нужно на армию и на оборону, но речь идет о не очень больших деньгах, которые могли бы поддерживать украинское киносообщество.

С сожалением могу констатировать, что в 2024 году украинских фильмов будет не больше пяти, в отличие от прошлых лет, где фильмов могло быть почти 30 в год. Сейчас все кинематографисты заняты созданием документальных фильмов о войне. И почти не производят художественных. Все остановилось, а это определенную инерцию, которая может составить до 4 лет. Когда у нас будет пауза – это отразится на интересах зрителей к украинскому кино. Но украинское кино должно существовать! Кинопродукция, которую производят мои коллеги за рубежом, также требует участия государства, и сложно сейчас работать с иностранными сопродюсерами без финансирования со стороны Украины.

Что означает победа "Навального" на Оскаре

Недавно на Оскаре рядом с украинским фильмом "Дом из заноз" был "Навальный", который и одержал победу в номинации "Лучший документальный фильм". Вас это разочаровало? Поделитесь своими эмоциями.

Какие могут быть эмоции, когда мы в очередной раз видим двойные стандарты, которые использует Запад по отношению к любому продукту, рассказывающему о России или созданном ею? Такая же ситуация была в прошлом году на Каннском фестивале с фильмом Серебренникова. Продвижение идеологии о "хороших русских" во время войны – это утопия для украинцев или даже и преступление. Потому, какие здесь могут быть эмоции. Тем более, что Навальный – это персонаж, который не лучше Путина. Его идеология с точки зрения отношения к Украине является популистской. На самом деле Навальный с такими же замашками, как и Путин, но под прикрытием какой-то якобы демократии.

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Поэтому мое отношение однозначно. Я видел кусочки фильма, полностью не смотрел и не желаю. Однако и из этого можно заключить, что это – художественный фильм, потому что там я вижу поставочные сцены, вижу поведение героев, воспроизведение исторического фона. Поэтому отношение к этому проекту крайне негативно.

Оскар, получивший фильм "Навальный" – это четкая позиция. Я любитель идей теории заговоров. Я снимаю триллеры, и поэтому для меня эта история с Оскаром фильма "Навальный" – это теория мятежа, которая транслирует то, что департамент США уже определился с преемником Путина, и им Навальный.

Сергей Лавренюк / Фото предоставлено 24 Каналу

Имел ли "Дом из заноз" шансы на победу? Некоторые украинцы начали писать гневные комментарии в сети, однако многие из них даже не знали, что "Дом из заноз" одновременно идет в кинотеатрах. О чем это говорит?

Были следующие мнения: снять фильм с номинации. Я против! Номинация на Оскар фильма, сделанного с участием Украины, это уже победа. Цинизмом было то, что американская киноакадемия отдала победу русскому фильму. Это для меня нет никаких объяснений, это свидетельствует о том, что есть часть киноакадемиков, которая даже не слышала о войне, просто не слышала о событиях в Украине. Они просто не уделяют внимания тому, что происходит где-то далеко. Они посмотрели, что какого-то "актера" Навального попытались отравить, и вот это для них был такой триггер. А настоящее кино о детях, о трагедии, которая есть в Украине и на самом деле не уникальна, осталось за пределом их внимания.

"Уроки толерантности" и ЛГБТ-сообщество в кино

Вы являетесь продюсером фильма "Уроки толерантности", о котором мы упоминали выше. В одном из интервью, вы сказали: "ЛГБТ-герой в фильме является определенным двигателем, побуждающим героев к рефлексии и выводам". Как вы относитесь к представлению ЛГБТ в украинском кино? Вы заметили определенные эволюционные процессы в этом плане?

Во-первых хочу подчеркнуть, что фильм "Уроки толерантности" – это не о ЛГБТ-сообществе, это фильм с участием представителя ЛГБТ-сообщества, это разные вещи. Наш фильм – о нас всех. О любви или ее отсутствии к нашим ближним, нетерпимости к ближним и даже к самому себе. И все эти вещи, которые, по сути, и создают коды в общении между нами всеми, представитель ЛГБТ – был триггером, который позволил открыть все фобии, которые есть у каждого украинца, и в частности в этой семье, о которой мы рассказываем.

"Уроки толерантности" скорее о нас, чем о ЛГБТ-сообществе. А с другой стороны, просмотрев этот фильм, все люди должны понять, что у каждого свои нюансы и отличия. Тем мы подчеркиваем разноцветие по миру.

"Уроки толерантности": смотрите трейлер

Какие украинские фильмы вы обязательно рекомендуете просмотреть?

Я советую смотреть все украинское кино, не выделяя никого и ничего. Сейчас мы видим, что у нас практически каждую неделю выходят украинские фильмы и с радостью отмечаю, что украинцы пошли смотреть украинское кино. Они убедились в том, что ни качество, ни сюжеты не хуже европейских или американских аналогов. Я всех зову идти в кино и поддерживать его! Точно скажу, что вы не зря потратите время и деньги!