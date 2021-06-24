Элизабет Олсен на роль Кхалиси: звезда "ВандаВижн" рассказала о своем ужасном кастинге

Элизабет Олсен рассказала, что проходила прослушивание на роль неопалимой Дейенерис Таргариен из "Игры престолов", но результат получился "ужасным" – подробнее на кино 24.

В подкасте для The Hollywood Reporter Элизабет Олсен отметила, что результат получился просто "ужасным". Актриса не уточнила, чем именно был вызван такой итог.

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По словам актрисы, прослушивание проходило в небольшой комнате в Нью-Йорке. Олсен просто начитала отрывок сценария на камеру. По сюжету это был момент из финала первого сезона, когда живая Кхалиси выходит из огня и произносит монолог.

Судя по всему, такого же мнения был и руководитель по кастингу, поскольку ей даже не перезвонили по поводу роли. В итоге, роль Дейенерис Таргариен досталась актрисе Эмилии Кларк.

Это было ужасно. Мне даже не перезвонили,

– подытожила Элизабет Олсен.

Кстати, Элизабет Олсен получила главную роль в проекте HBO Max "Любовь и смерть". Она исполнит роль Кэнди Монтгомери из Техаса, которая в 1980 году убила топором свою соседку Бетти Гор, с мужем которой она имела тайные отношения.

Интересно. В 2021 году HBO начала съемки приквела "Игры престолов" – "Дом Дракона". Премьера сериала, действие которого будет происходить за 300 лет до оригинальной картины "Игры престолов" запланирована на 2022 год.

Стоит подчеркнуть, что фильмография Элизабет Олсен для Marvel впечатляет: