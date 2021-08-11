Завершили съемки "Эмили в Париже": все, что мы знаем о втором сезоне

Съемки второго сезона "Эмили в Париже" завершены. Что мы знаем о продолжении ленты – читайте дальше.

Сериал собрал много номинаций Эмми, которая состоится в сентябре 2021 года. Одна из номинаций – "Лучший комедийный сериал". В ленте также представлены очень стильные образы, из-за чего на Эмми сериал будет соревноваться за лучший дизайн.

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Комедийно-драматический сериал Netflix создал Даррен Стар, сценарист сериала "Секс в большом городе". Он является и продюсером сериала. Производством ленты занимается его собственная компания Darren Star Productions.

Еще перед публикацией новости о продлении на второй сезон, "Эмили в Париже" стал одним из самых популярных сериалов на Netflix.



"Эмили в Париже" – второй в списке самых популярных сериалов Netflix / Фото Netflix

Кроме этого, сериал критиковали. В частности, многие французские критики говорили о том, что эта лента – стереотипное изображение французов. Даррен Стар проигнорировал эту критику и сказал, что он счастлив, что шоу смотрят.

На каком этапе второй сезон "Эмили в Париже"

Производство 2-го сезона должно было начаться в конце апреля 2021 года, по данным ProductionWeekly. Однако, в интервью AP Даррен Стар сказал, что производство на самом деле начнется 3 мая 2021 года, так и произошло.

4 августа 2021 года Лили Коллинз сообщила, что это ее последний день на съемочной площадке, а на следующий день Netflix опубликовал сообщение, которым подтвердил, что съемки закончились.

Последний день на съемочной площадке, Я не плачу, ты плачешь!,

– подписала пост в своем инстаграме Лили Коллинз.



Последний день на площадке / Фото из инстаграма Лили Коллинз

За время съемок папарацци сделали множество съемок производства, поскольку снимали сериал на улицах Парижа. Вот несколько снимков, сделанных за кулисами.



Съемки сериала "Эмили в Париже" / Фото Netflix



Съемки сериала "Эмили в Париже" / Фото Netflix



Съемки сериала "Эмили в Париже" / Фото Netflix



Съемки сериала "Эмили в Париже" / Фото Netflix

Чего ждать от второго сезона "Эмили в Париже"

В интервью изданию Vogue Лили Коллинз рассказала о своих ожиданиях от второго сезона.

"Я действительно надеюсь, что Эмили будет проводить больше времени со своими коллегами в Savoir за пределами офиса и ближе познакомится с ними и своей подругой Минди. Я также надеюсь, что французское произношение Эмили улучшится вместе с тем, как она продолжит развиваться в своей компании как полезный и более позитивный сотрудник, хотя, конечно, все еще будет попадать в смешные ситуации. Мне бы хотелось, чтобы она чувствовала себя в городе комфортно, и глубже погружалась в жизнь как жительница, а не как гость. Но кто знает, что произойдет", – рассказала главная героиня.

Планируется, что новый сезон сериала можно будет посмотреть уже осенью 2021 года на Netflix. Насчитывать лента будет 10 эпизодов.