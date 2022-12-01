События в третьем сезоне произойдут через год после переезда в Париж для вожделенной работы Эмили. Девушка оказывается на развилке, что заставляет ее принять решение относительно будущего — как в карьере, так и в любви.
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"Эмили в Париже" 3 сезон: сюжет, актеры и трейлер
В трейлере мы видим как Эмили и ее лучшая подруга счастливо проводят вместе время за завтраками и ужинами и разговаривают с Camil. Но Эмили все еще встречается с двумя ребятами, которые ей нравятся – Габриэлем (Лукас Браво) и Альфи (Люсьен Лависконт). Как сложится ее судьба – узнаем со временем.
"Эмили в Париже" 3 сезон: смотрите трейлер
В третьем сезоне в свои роли вернутся Лили Коллинз, Эшли Парк, Лукас Браво и Камиль Раза. А также Сэмюэль Арнольд, Бруно Гури и Филиппин Леруа-Болье.
В конце второго сезона Мадлен и Сильви повздорили в компании Savoir. Одна из них открыла собственную фирму и пригласила к ней Эмили. Девушка тоже не может определиться, куда ей идти.
Кадр с третьего сезона сериала / Netflix
Скандал вокруг "Эмили в Париже"
- Второй сезон поднял шум в сети. В частности, в четвертой серии появилась героиня из Киева по имени Петри. Она крала вещи из магазина, выглядела неуклюже и боялась депортации в Украину. Украинских зрителей сильно возмутил такой образ киевлянки в сериале, они считают, что сценаристы наделили ее стереотипами.
- Александр Ткаченко отреагировал на скандал с сериалом, направив текст нашей позиции Netflix. Впоследствии Министр культуры получил ответ от компании, которая отметила, что в 2022 году будет избегать подобных случаев и поблагодарила за обратную связь.