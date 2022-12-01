Події у третьому сезоні відбудуться за рік після переїзду до Парижа задля омріяної роботи Емілі. Дівчина опиняється на роздоріжжі, що змушує її прийняти рішення щодо майбутнього — як у кар’єрі, так і в коханні.

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"Емілі в Парижі" 3 сезон: сюжет, актори та трейлер

У трейлері ми бачимо як Емілі та її найкраща подруга щасливо проводять разом час за сніданками та обідами та розмовляють з Каміль. Але Емілі все ще зустрічається з двома хлопцями, які їй подобаються – Габріелем (Лукас Браво) та Альфі (Люсьєн Лавісконт). Як складеться її доля – дізнаємося згодом.

"Емілі в Парижі" 3 сезон: дивіться трейлер

У третьому сезоні до своїх ролей повернуться Лілі Коллінз, Ешлі Парк, Лукас Браво та Каміль Раза. А також Семюель Арнольд, Бруно Гурі та Філіппін Леруа-Больє.

Наприкінці другого сезону Мадлен і Сільві посварилися в компанії Savoir. Одна з них відкрила власну фірму і запросила до неї Емілі. Дівчина також не може визначитися, куди їй йти.

Кадр з третього сезону серіалу / Netflix

Скандал навколо "Емілі в Парижі"