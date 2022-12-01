Події у третьому сезоні відбудуться за рік після переїзду до Парижа задля омріяної роботи Емілі. Дівчина опиняється на роздоріжжі, що змушує її прийняти рішення щодо майбутнього — як у кар’єрі, так і в коханні.
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"Емілі в Парижі" 3 сезон: сюжет, актори та трейлер
У трейлері ми бачимо як Емілі та її найкраща подруга щасливо проводять разом час за сніданками та обідами та розмовляють з Каміль. Але Емілі все ще зустрічається з двома хлопцями, які їй подобаються – Габріелем (Лукас Браво) та Альфі (Люсьєн Лавісконт). Як складеться її доля – дізнаємося згодом.
"Емілі в Парижі" 3 сезон: дивіться трейлер
У третьому сезоні до своїх ролей повернуться Лілі Коллінз, Ешлі Парк, Лукас Браво та Каміль Раза. А також Семюель Арнольд, Бруно Гурі та Філіппін Леруа-Больє.
Наприкінці другого сезону Мадлен і Сільві посварилися в компанії Savoir. Одна з них відкрила власну фірму і запросила до неї Емілі. Дівчина також не може визначитися, куди їй йти.
Кадр з третього сезону серіалу / Netflix
Скандал навколо "Емілі в Парижі"
- Другий сезон здійняв галас в мережі. Зокрема, у четвертій серії з’явилася героїня з Києва, на ім’я Петрі. Вона крала речі з магазину, мала незграбний вигляд і боялася депортації в Україну. Українських глядачів сильно обурив такий образ киянки у серіалі, вони вважають, що сценаристи наділили її лише стереотипами.
- Олександр Ткаченко відреагував на скандал зі серіалом, відправив текст нашої позиції Netflix. Згодом Міністр культури отримав відповідь від компанії, яка зазначила, що у 2022 році уникатиме подібних випадків і подякувала за зворотний зв'язок.