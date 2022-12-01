Две работы и два парня: зрителей порадовал трейлер 3 сезона "Эмили в Париже"

"Эмили в Париже" возвращается с 3 сезоном 21 декабря 2022 года. Netflix опубликовал трейлер продолжения, из которого становится понятно, каков будет сюжет.

События в третьем сезоне произойдут через год после переезда в Париж для вожделенной работы Эмили. Девушка оказывается на развилке, что заставляет ее принять решение относительно будущего — как в карьере, так и в любви.

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"Эмили в Париже" 3 сезон: сюжет, актеры и трейлер

В трейлере мы видим как Эмили и ее лучшая подруга счастливо проводят вместе время за завтраками и ужинами и разговаривают с Camil. Но Эмили все еще встречается с двумя ребятами, которые ей нравятся – Габриэлем (Лукас Браво) и Альфи (Люсьен Лависконт). Как сложится ее судьба – узнаем со временем.

"Эмили в Париже" 3 сезон: смотрите трейлер

В третьем сезоне в свои роли вернутся Лили Коллинз, Эшли Парк, Лукас Браво и Камиль Раза. А также Сэмюэль Арнольд, Бруно Гури и Филиппин Леруа-Болье.

В конце второго сезона Мадлен и Сильви повздорили в компании Savoir. Одна из них открыла собственную фирму и пригласила к ней Эмили. Девушка тоже не может определиться, куда ей идти.

Кадр с третьего сезона сериала / Netflix

Скандал вокруг "Эмили в Париже"