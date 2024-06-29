Редакция Кино 24 составила подборку эротических фильмов, которые разожгут настоящую страсть между влюбленными. Выбирайте, что посмотреть уже сегодня!

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"Основной инстинкт"

События фильма разворачиваются вокруг детектива Джонни Боза, которому поручили серьезное дело – расследовать, как убили популярную рок-звезду. Мужчина подозревает Кэтрин Трамелл – писательницу. Дело в том, что сюжет одной из ее книг очень похож на реальную ситуацию. Женщина не поддается под влияние Джонни и начинает с ним увлекательную игру, за которой и наблюдают зрители.

"Основной инстинкт": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дневная красавица"

В фильме рассказывается о женщине, по имени Северина, которую совсем не удовлетворяет мужчина. Дело в том, что она имеет несколько мазохистские потребности. Главная героиня больше не хочет это терпеть, поэтому устраивается на работу в бордель. Пока муж работает, женщина удовлетворяет свои сексуальные фантазии благодаря клиентам и даже получает прозвище "дневная красавица".

"Дневная красавица": смотрите онлайн трейлер фильма

"Нимфоманка: Часть I"

Однажды Селигман увидел на улице без сознания и избитую женщину. Он забирает ее домой, чтобы помочь и предлагает остаться на некоторое время. Новая знакомая называется Джо и рассказывает мужчине, что считает себя нимфоманкой. Так, она делится с Селингманом историей своей сексуальной жизни.

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"Нимфоманка: Часть I": смотрите онлайн трейлер фильма

"Разоблачение"

Главный герой – Том Сандерс – руководитель в отделе производства. Мужчина работает в успешной корпорации и счастлив в отношениях. Вскоре он должен был бы получить высшую должность, однако вдруг ее занимает женщина, с которой у него раньше был роман. Мередит хочет снова разжечь страсть в Тома, но попытки оказываются тщетными. Чтобы отомстить Сандерсу, женщина говорит, что он до нее домогался. Теперь мужчине приходится бороться с обвинениями.

"Разоблачение": смотрите онлайн трейлер фильма

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