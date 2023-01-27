Интимное фото Дженны Ортеги появилось в ее соцсетях. К снимку звезда добавила лаконичную подпись: "Лицо ангела и я". А все потому, что вместе со своим фото актриса опубликовала маленькую статуэтку загадочного существа с крыльями.

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Дженна Ортега засветилась в пеньюаре

Звезда опубликовала нежное интимное фото в белом полупрозрачном пеньюаре, а фаны буквально засыпали ее комплиментами:

"Мой ангел";

"Очень красивая";

"Какая у вас фигура";

"Волшебная женщина";

"Теперь Дженна – самая красивая актриса Голливуда".



Дженна Ортега в пеньюаре / Фото из инстаграма

Один из пользователей написал: "Все говорят о Дженне, но никто не говорит об этих красивых статуэтках".



Статуэтки с крыльями ангела / Фото из инстаграма Дженни Ортеги

К Дженне Ортеге сейчас приковано особое внимание, поэтому неудивительно, что глянцы приглашают ее на фотосессии. Недавно знаменитость позировала для издания Highsnobiety. Девушка предстала перед камерой фотографа в необычных образах, примерив платье Gucci и обувь CROCS. Стилисты сделали ей яркий макияж с акцентом на голубые тени на веках и красную губную помаду.



Стильные образы Дженны Ортеги / Фото с Highsnobiety

Что известно о Дженной Ортеге

Дженна Ортега – американская киноактриса, ставшая звездой этого сезона. В свои 20 лет она получила безумную популярность во всем мире, а количество подписчиков после премьеры "Уэнздей" в инстаграме возросло до 26 миллионов; сейчас количество подписчиков составляет почти 40 миллионов. Последнее сообщение звезды в инстаграме через 10 часов после публикации набрало более 5 миллионов просмотров.

Американская актриса Дженна Ортега впервые появилась в кино в 11 лет. Она сыграла второстепенную роль в фильме "Железный человек 3" и получила хороший опыт работы в киноиндустрии. Сыграв в нескольких детских проектах, она перешла к взрослым ролям, и в 2018 году появилась как Элли Алвес в психологической драме-триллере "Ты". Впоследствии снялась в фильмах Netflix "Няня: Королева убийц" (2020 год) и "День да" (2021 год). Первое признание получила благодаря участию в подростковой драме The Fallout в 2021 году. Эта роль стала прорывной в ее карьере. Также в 2022 году Ортега превратилась в Уэнздей Аддамс в телесериале Netflix "Уэнздей", благодаря которой она получила признание в мире.