Інтимне фото Дженни Ортеги з’явилося у її соцмережах. До знімку зірка додала лаконічний підпис: "Обличчя ангела і я". А все тому, що разом зі своїм фото актриса опублікувала маленьку статуетку загадкової істоти з крилами.

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Дженна Ортега засвітилася у пеньюарі

Зірка опублікувала ніжне інтимне фото у білому напівпрозорому пеньюарі, а фани буквально засипали її компліментами:

"Мій ангел";

"Дуже красива";

"Яка у вас фігура";

"Чарівна жінка";

"Тепер Дженна – найгарніша актриса Голлівуду".



Дженна Ортега у пеньюарі / Фото з інстаграму

Один з користувачів написав: "Всі говорять про Дженну, але ніхто не говорить про ці красиві статуетки".



Статуетки з крилами ангела / Фото з інстаграму Дженни Ортеги

До Дженни Ортеги зараз прикута особлива увага, тому й не дивно, що глянці запрошують її на фотосесії. Власне, нещодавно знаменитість позувала для видання Highsnobiety. Дівчина постала перед камерою фотографа у дивакуватих образах, примірявши сукню Gucci та взуття CROCS. Стилісти зробили їй яскравий макіяж з акцентом на блакитні тіні на повіках та червону губну помаду.

Стильні образи Дженни Ортеги / Фото з Highsnobiety

Що відомо про Дженну Ортегу

Дженна Ортега – американська кіноактриса, яка стала зіркою цього сезону. У свої 20 років вона отримала шалену популярність у всьому світі, а кількість підписників після прем’єри "Венздей" в інстаграмі зросла до 26 мільйонів; зараз кількість підписників сягає майже 40 мільйонів. Останній допис зірки в інстаграмі за 10 годин після публікації набрав понад 5 мільйонів переглядів.

Американська актриса Дженна Ортега вперше з’явилася в кіно в 11 років. Вона зіграла другорядну роль у фільмі "Залізна людина 3" і отримала гарний досвід роботи у кіноіндустрії. Зігравши у декількох дитячих проєктах, вона перейшла до дорослих ролей, і у 2018 році з’явилася як Еллі Алвес у психологічній драмі-трилері "Ти". Згодом знялася у фільмах Netflix "Няня: Королева вбивць" (2020 рік) та "День так" (2021 рік). Перше визнання отримала завдяки участі у підлітковій драмі The Fallout у 2021 році. Ця роль стала проривною у її кар’єрі. Також у 2022 році Ортега перевтілилася у Венздей Аддамс у телесеріалі Netflix "Венздей", завдяки якій вона отримала визнання у світі.