Представители "Игры престолов" готовятся отметить 10-летие со дня выхода первой серии проекту HBO. По случаю особого праздника на сторонников ждет немало сюрпризов. Среди них – видео, которое уже появилось в сети.

Новый трейлер 8 сезона "Игры престолов"

Авторы сериала решили вспомнить фанатам "Игры престолов" финальные эпизоды. Поэтому с 8 сезона ленты, который вызвал шквал критики, выбрали самые драматические моменты. В видео можно увидеть исполнителей главных ролей, которые в ызвали разные емоции в зрителей.

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Трейлер к "Игры престолов 8": смотрите видео

Сотни сторонников "Игры престолов" оставили саркастические или расстроены сообщение под роликом:

"Это меня просто огорчает. Мгновение радости. Потом грусть";

"Я уверен, что Бран наконец сделает что-то грандиозное в этом сезоне, а не просто будет сидеть в своем кресле, пока вокруг него наступает конец света";

"Вот что такое смерть, не так ли? Забыть, быть забытым";

"Они как описали энтузиазм и угасшую популярность с тех пор, как провалили шоу".

Возобновились и просьбы зрителей переснять последний сезон "Игры престолов". По словам сторонников ленты, в Голливуде уже яркий опыт такого решения – "Лига справедливости Зака ​​Снайдера". Режиссерская версия боевика не разочаровала любителей супергеройских фильмов DC и стала одним из самых громких релизов марта 2021 года.

Юбилей "Игры престолов": какие еще сюрпризы подготовили зрителям

Первые эпизоды "Игры престолов" презентовали в США 17 апреля 2011 года. Тогда представители проекту и не думали, что сага получит такую ​​бешеную популярность и фан-клубы по всему миру.

По данным Variety , к 10-летию со дня премьеры авторы подготовили немало сюрпризов. В частности:

На сайте HBO Max появится новая страница об "Игре престолов". Авторы раскроют детали саги и расскажут больше о главных персонажей.

В сети представляют интервью актеров "Игры престолов", фото и видео за кулис съемок.

С 10 апреля запустят благотворительный марафон с показом всех эпизодов саги.

Кинокомпания Warner Bros. представляет фигурки Funko Pop и совместно с датской фирмой Mikkeller выпустит специальную линию пива в стиле "Игры престолов".

Но главным украшением торжеств станет сюрприз от "Фаберже". Компания представляет ювелирное яйцо дракона. Стоимость драгоценности будет составлять 2,2 миллиона долларов, а драгоценность будет в единственном экземпляре.