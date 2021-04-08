Представники "Гри престолів" готуються відзначити 10-річчя з дня виходу першої серії проєкту HBO. З нагоди особливого свята на прихильників чекає чимало сюрпризів. Серед них – відео, яке вже з'явилось у мережі.

Новий трейлер 8 сезону "Гри престолів"

Автори серіалу вирішили пригадати фанатам "Гри престолів" фінальні епізоди. Відтак з 8 сезону стрічки, який викликав шквал критики, обрали найдраматичніші моменти. У відео можна побачити виконавців головних ролей, які викликали різні емоції у глядачів.

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Трейлер до "Гри престолів 8": дивіться відео

Сотні прихильників "Гри престолів" залишили саркастичні чи засмучені повідомлення під роликом:

"Це мене просто засмучує. Мить радості. Потім смуток";

"Я впевнений, що Бран нарешті зробить щось грандіозне в цьому сезоні, а не просто буде сидіти у своєму кріслі, поки навколо нього настає кінець світу";

"Ось що таке смерть, чи не так? Забути, бути забутим";

"Вони наче описали ентузіазм і згаслу популярність з того часу, як провалили шоу".

Відновились і прохання глядачів перезняти останній сезон "Гри престолів". За словами прихильників стрічки, у Голлівуді вже є яскравий досвід такого рішення – "Ліга справедливості Зака Снайдера". Режисерська версія бойовика не розчарувала любителів супергеройських стрічок DC та стала одним із найгучніших релізів березня 2021 року.

Ювілей "Гри престолів": які ще сюрпризи підготували глядачам

Перші епізоди "Гри престолів" презентували у США 17 квітня 2011 року. Тоді представники проєкту і не думали, що сага отримає таку шалену популярність і фан-клуби по всьому світу.

За даними Variety, до 10 річниці з дня прем'єри автори підготували чимало сюрпризів. Зокрема:

На сайті HBO Max з'явиться нова сторінка про "Гру престолів". Автори розкриють деталі саги та розкажуть більше про головних персонажів.

У мережі презентують інтерв'ю акторів "Гри престолів", фото та відео за лаштунків зйомок.

З 10 квітня запустять благодійний марафон з показом всіх епізодів саги.

Кінокомпанія Warner Bros. презентує фігурки Funko Pop та спільно з данською фірмою Mikkeller випустить спеціальну лінію пива у стилі "Гри престолів".

Та головною окрасою святкувань стане сюрприз від "Фаберже". Компанія презентує ювелірне яйце дракона. Вартість коштовності буде становити 2,2 мільйона доларів, а дорогоцінність буде в єдиному екземплярі.